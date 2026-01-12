Ana Vitória celebra retorno ao Corinthians: 'Meu clube do coração'

A meia Ana Vitória, de 25 anos, volta ao Corinthians após passagem pelo futebol europeu e planeja uma temporada vitoriosa no Parque São Jorge.

— Eu estou muito empolgada, acho que essa é a palavra certa para esse momento. Escolhi voltar ao Corinthians porque é muito especial para mim, foi meu primeiro clube como profissional, onde cheguei ainda com 16 anos e pude conquistar títulos importantes, os primeiros da minha carreira — afirmou a atleta, em sua apresentação.

— Também nunca escondi que é meu clube do coração desde criança, então estou muito feliz e ansiosa para entrar em campo vestindo essa camisa novamente — completou.

Esta será a segunda passagem de Ana Vitória pelo Corinthians. Entre 2017 e 2018, a meio-campista disputou 57 partidas, marcou oito gols e conquistou a Libertadores Feminina de 2017 e o Brasileirão de 2018, sendo peça importante no início da era vitoriosa da equipe.

— Lembro com muito carinho e orgulho dessas conquistas. Sei que muita coisa mudou de lá para cá, e a grandeza do Corinthians nos faz querer sempre mais. Eu gosto desse nível de exigência e não vejo a hora de estar em campo com as minhas companheiras — disse.

— Teremos muitas competições ao longo da temporada, e ter um grupo fortalecido será muito importante — acrescentou.

Como foi a transferência de Ana Vitória para o Corinthians

A negociação foi intermediada pela Fama Sports Woman, por meio do agente Márcio Schmidt, e durou cerca de dois meses. O acordo prevê que o Atlético de Madrid mantenha percentual em caso de venda futura.

— A negociação era considerada difícil e, de fato, se prolongou, porque a Ana tinha contrato até metade de 2026 e interesse de outros clubes do exterior — explicou Márcio.

— Mas a vontade da atleta de voltar ao Corinthians foi determinante. Buscamos atender ao interesse dela, contemplar o Atlético e permitir que o Corinthians pudesse contar com a jogadora de forma imediata — finalizou.