Adversário do Corinthians na Copa dos Campeões Feminina faz pré-temporada na Europa

O Gotham FC, adversário do Corinthians na Copa dos Campeões Feminina da Fifa, iniciou a preparação com um período de treinos na Europa. As equipes se enfrentam pela semifinal do torneio no próximo dia 28 de janeiro, em Londres, na Inglaterra.

A informação foi divulgada pela jornalista Jenna Tonelli. Segundo ela, a equipe norte-americana desembarcou na Espanha no último sábado (3) e ficará por três semanas em preparação para a competição organizada pela Fifa. Durante esse período, o Gotham treinará no Sotogrande Football Center, complexo esportivo conhecido por receber clubes europeus de alto nível.

A programação inclui jogos-treino de portões fechados contra equipes europeias, descritas pela jornalista como adversários de "alto nível", em um cronograma voltado exclusivamente à preparação para o torneio internacional.

O Corinthians também deu início aos treinamentos na segunda-feira (5), no CT Joaquim Grava, em São Paulo (SP).

Jogadoras do Gotham comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)

O que é a Copa dos Campeões Feminina da Fifa

A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental.

O torneio iniciou com seis equipes, representantes das seis confederações filiadas à FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC), e será realizado anualmente — com exceção dos anos em que ocorre o Mundial de Clubes Feminino da FIFA, previsto para acontecer a cada quatro anos. Quatro times seguem na disputa: Arsenal (Inglaterra), Corinthians (Brasil)

A competição foi aprovada pelo Conselho da FIFA em março de 2025 e tem como objetivo coroar o melhor clube feminino do mundo, em um formato eliminatório.