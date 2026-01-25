A atacante Aline Gomes, de 20 anos, terá um novo desafio internacional na carreira e vai atuar no futebol mexicano, segundo apurou o Lance!. Revelada pela Ferroviária, a jogadora deixa o North Carolina Courage, dos Estados Unidos, para dar sequência ao processo de internacionalização iniciado ainda jovem. O clube de destino ainda não foi divulgado, embora o acordo já esteja definido.

continua após a publicidade

Formada nas categorias de base da equipe de Araraquara, Aline construiu trajetória consistente no futebol brasileiro antes de se transferir para a NWSL. Pela Ferroviária, foi destaque em competições nacionais e de base, acumulando bons números, especialmente na temporada de 2023, quando marcou 13 gols e distribuiu cinco assistências. Neste domingo (25), ela embarcou para o novo destino.

— Oficialmente fim de férias!! dessa vez um pouco mais do que o esperado,porém o suficiente pra me reconectar com as pessoas que eu amo,recarregar as energias e estar pronta para um novo desafio!! "Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo" — escreveu a atleta, em uma rede social.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Carreira de Aline Gomes

No futebol norte-americano, a atacante defendeu o North Carolina Courage nas temporadas de 2024 e 2025. Ao todo, somou participações em partidas da liga e deu sequência ao processo de adaptação ao futebol internacional, experiência que agora será ampliada com a mudança para o México.

Aline Gomes também tem histórico com a camisa da Seleção Brasileira de base. Disputou o Mundial Sub-17 e o Mundial Sub-20 em 2022, com bom aproveitamento ofensivo, além de convocações recentes para a Seleção principal, pela qual já soma seis jogos.

continua após a publicidade

Canhota de origem, mas com bom desempenho pelos dois lados do campo, Aline atua preferencialmente como ponta, explorando velocidade e capacidade de ataque em profundidade. A ida para o futebol mexicano representa mais um passo no desenvolvimento da atleta, que segue no radar do futebol brasileiro e internacional.

➡️ Copacabana recebe Jogo das Lendas na largada da Copa do Mundo Feminina de 2027