O sábado promete fortes emoções para os fãs do futebol feminino, com uma agenda movimentada que vai da 14ª rodada do Brasileirão às decisões nas séries A2 e A3.

Entre os destaques da elite estão os confrontos Juventude x São Paulo, Cruzeiro x Sport, além de Flamengo x América Mineiro.

Pela Série A2, a última rodada da fase de grupos reserva o clássico entre Santos e Vasco. Já terceira divisão, Vila Nova e Operário-MS e Pérolas Negras e Itabirito disputam jogos de acesso à A2.

Agenda do dia

Brasileirão feminino

Real Brasília x Grêmio – 11h – Onde assistir: Sportv

Juventude x São Paulo – 14h – Onde assistir: TV Brasil

Cruzeiro x Sport Recife – 15h – Onde assistir: Sportv

Ferroviária x Red Bull Bragantino – 17h – Onde assistir: Sportv

Flamengo x América-MG – 17h – Onde assistir: TV Brasil

Série A2

Botafogo x São José – 15h – Onde assistir: Botafogo TV (Youtube) Santos x Vasco – 15h – Onde assistir: Santos TV (Youtube) Minas Brasília x América Mineiro – 15h – Onde assistir: canal Minas Brasília futebol feminino Taubaté x Avaí Kindermann – 15h – Onde assistir: TV AD Taubaté Feminino (Youtube) Fortaleza x Itacoatiara – 15h – Onde assistir: TV Leão Cassinobet (Youtube) Remo x Mixto – 15h – Onde assistir: transmissão não confirmada Paysandu x Rio Negro-RR – 15h – Onde assistir: transmissão não confirmada Açaí x Mixto – 15h – Onde assistir: transmissão não confirmada

Série A3

Vila Nova x Operário-MS – 15h – Onde assistir: transmissão não confirmada Pérolas Negras x Itabirito – 15h – TV Pérolas Negras (Youtube)

Destaque do dia no futebol feminino

Em duelo de líder e rebaixado, o Cruzeiro recebe o Sport neste sábado (14), às 15h, no Gregorão, em Minas Gerais. Localizado em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, o estádio é a casa das Cabulosas na competição, com ingressos esgotados com frequência.

Nesta edição do Brasileirão feminino, a Raposa soma 11 vitórias e dois empates, sendo a única equipe invicta. O Sport, por sua vez, ainda não venceu no certame.

Encontro de gerações

A partida entre Flamengo e América Mineiro, pela 14ª rodada do Brasileirão, promove um encontro interessante: Cristiane, do lado rubro-negro, e Pimenta, artilheiro do Coelho.

Cris completou 40 anos recentemente e segue em grande fase com a camisa do Mengão. Com oito gols, ela briga pela artilharia do Brasileirão. Já Pimenta, aos 21, balanço as redes cinco vezes, e é o destaque da equipe.

Cristiane é artilheira do Flamengo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

Competições em andamento

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

