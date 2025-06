O Flamengo recebe o América Mineiro neste sábado (14), às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), e conta com transmissão da TV Brasil (canal fechado) e TV Brasil Play (streaming).

O time rubro-negro já está classificado para a segunda fase da competição, enquanto as mineiras tentam se manter na zona de classificação. O América está na oitava colocação, com 16 pontos.

14ª rodada Brasileirão Feminina Data e Hora Sábado, 14 de junho, às 17h (horário de Brasília) Local Arena Barueri, em São Paulo (SP)

O Flamengo vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada. Apesar do resultado, a equipe vive uma crescente desde a chegada da treinadora Rosana Augusto, no fim de abril.

— Importantíssima a classificação, agora é pensar no próximo adversário (América) sabendo que temos que jogar bem porque queremos ficar na parte de cima da tabela. Mas entendemos que essa inter-temporada vai ser essencial para que a gente volte bem e consiga ter as nossas melhores performances no mata-mata — analisou Augusto, sobre o duelo.

Palmeiras vence o Flamengo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

O América, por sua vez, fez jogo duro, mas acabou derrotado por 3 a 2 para o Inter no último jogo. Desta forma, tenta assegurar a vaga na segunda fase da competição. A campanha até aqui é de quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x América-MG feminino

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X AMÉRICA-MG FEMININO - 14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (14ª rodada)

📆 Data e horário : sábado, 14 de junho, às 17h (horário)

: sábado, 14 de junho, às 17h (horário) 📍 Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnica Rosana Augusto):

Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina Barroso e Jucinara Paz; Juliana Ferreira, Mariana Fernandes (Laysa) e Djeni; Fernanda, Gláucia e Cristiane.

AMÉRICA MINEIRO (Técnico Jorge Victor):

Tainá; Mimi, Maiara, Laís Giacomel e Ilana; Ana Flavia, Rafa Levis e Iara; Radija, Soraya e Pimenta.