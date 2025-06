A segunda fase da Copa do Brasil Feminina chegou ao fim com a definição dos 16 clubes classificados para a terceira etapa do torneio. Entre os times que avançaram ao mata-mata estão tradicionais como Santos, Vasco, Atlético-MG, Fortaleza e Botafogo.

Na tarde desta quarta-feira (11) Tricolor de Aço garantiu vaga goleando o Juventude-SE por 4 a 2. O técnico Erandir Feitosa destaca a importância do torneio.

— Conseguir a vitória é sempre bom, e dentro da Copa do Brasil o nível de concentração é outro. Mas não dá tempo de comemorar, porque sábado já tem outra decisão (pelo Brasileirão A2), então é descansar as atletas, que estão de parabéns pelo empenho — disse o comandante tricolor.

Fortaleza vence e avança na Copa do Brasil feminina. (Foto: Foto: João Moura / Fortaleza EC)

À noite, o Santos venceu o Pérolas Negras por 3 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Analuysa (2) e Nath. Mais cedo, o Atlético Mineiro havia goleado o Paysandu por 4 a 0, e o Vasco superado o Minas Brasília pro 2 a 1.

O Vitória teve dificuldades, mas venceu o Itabirito por 1 a 0 em Minas Gerais. O Botafogo, por sua vez, eliminou a Tuna Luso nas penalidades, após um 1 a 1 no tempo regulamentar.

Como funciona a 3ª fase

Os classificados se juntam aos 16 times do Brasileirão (Série A1). A competição segue em formato mata-mata, com jogos únicos, até que seja definida a campeã. O sorteio de confrontos é realizado pela CBF, que ainda não divulgou data até o momento.

Nesta etapa, estreiam na competição: 3B da Amazônia, América Mineiro, Bahia, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Real Brasília, São Paulo e Sport.

Times classificados na Copa do Brasil Feminina