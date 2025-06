O técnico Ariel Longo, da seleção uruguaia feminina, convocou atletas para a disputa da Copa América nesta sexta-feira (13). A lista inclui nomes conhecidos do torcedor brasileiro, com jogadoras do Internacional e Bahia, que defenderão o Uruguai no torneio.

As uruguaias estão no Grupo A da Copa América feminina, o mesmo de Argentina, Chile, Equador e Peru. A estreia está marcada para o sábado, 12 de julho, contra o Equador.

Belén Aquino é destaque em convocação do Uruguai

Principal nome do ataque do Internacional, Belén Aquino jogará a Copa América. A ponta-direita de 23 anos tem seis gols em 15 jogos pelo Colorado e chama atenção pela velocidade, drible e finalização.

Ela terá a companheira de clube, a zagueira Fefa Lacoste, também na seleção. Será a terceira Copa América da defensora de 28 anos, que também esteve nas edições de 2014 e 2022.

Atletas do Bahia convocadas

A boa campanha do Bahia no Brasileirão feminino rendeu frutos para a seleção uruguaia. Na convocação, estão a meio-campista Ángela Gómez e a a atacante Wendy, que disputarão a Copa América Feminina pela Celeste.

No Bahia desde 2024, Ángela é estreante pela seleção nacional, mas soma 26 jogos e três gols com a camisa tricolor. Antes, teve passagens por Liverpol e Nacional, antes de Montevidéu.

Um dos destaques do Bahia na temporada, a atacante Wendy Carballo, de 22 anos, foi convocada outras três vezes pelo Uruguai. Além do time de Salvador, ela defendeu as cores do Arachanas de Melo (Uruguai), Internacional e Peñarol.

Convocação do Uruguai para a Copa América feminina