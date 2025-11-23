menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gotham vence Washington Spirit e é campeão da NWSL

Gol de Lavelle teve assistência da brasileira Bruninha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
00:21
Gotham é campeão da NWSL 2025. (Foto: Gotham/Divulgação)
imagem cameraGotham é campeão da NWSL 2025. (Foto: Gotham/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Gotham venceu o Washington Spirit por 1 a 0 e conquistou a National Women's Soccer League (NWSL) na madrugada de sábado (22) para domingo (23).

continua após a publicidade

Relacionadas

Em partida equilibrada e com poucas chances claras, o Gotham iniciou com uma marcação alta nos 15 primeiros minutos, pressionando o Spirit. Aos poucos, a partida se equilibrou, com muitos duelos físicos.

No segundo tempo, a lateral brasileira Bruninha entrou e fez a jogada do gol: improvisada pelo lado esquerdo, ela pedalou na área e ajeitou para Rose Lavelle abrir o placar na reta final, aos 35 minutos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Gotham alcança feito inédito

O clube venceu o NWSL Championship 2023 e já havia sido campeão da antiga Women's Professional Soccer de 2009. No cenário continental, ampliou seu alcance ao conquistar a Copa dos Campeões Feminina da CONCACAF 2024-25, marcando seu primeiro título internacional.

Nesta edição, a equipe comandada pelo espanhol Juan Amoros fez 29 jogos pela liga, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Gotham terminou a primeira fase apenas como oitavo colocado, e conseguiu ser campeão, feito inédito na história da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira todos os vencedoras da NWSL nas últimas temporadas:

  1. 2013: Western New York Flash
  2. 2014: Seattle Reign FC
  3. 2015: Seattle Reign FC
  4. 2016: Portland Thorns FC
  5. 2017: North Carolina Courage
  6. 2018: North Carolina Courage
  7. 2019: North Carolina Courage
  8. 2021: Portland Thorns
  9. 2022: Seattle Reign
  10. 2023: San Diego Wave
  11. 2024: Orlando Pride
Jogadoras do Gotham, da NWSL, comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)
Jogadoras do Gotham comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias