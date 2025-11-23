Gotham vence Washington Spirit e é campeão da NWSL
Gol de Lavelle teve assistência da brasileira Bruninha
- Matéria
- Mais Notícias
O Gotham venceu o Washington Spirit por 1 a 0 e conquistou a National Women's Soccer League (NWSL) na madrugada de sábado (22) para domingo (23).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Lateral da Seleção Brasileira e do Gotham fala sobre classificação à final da NWSL
Futebol Feminino18/11/2025
- Futebol Feminino
Zebra? Gotham decide título da NWSL neste sábado após eliminar Orlando Pride e Kansas
Futebol Feminino22/11/2025
- Futebol Feminino
Com gol no último minuto, Gotham FC derrota Orlando Pride, de Marta, e vai à final da NWSL
Futebol Feminino16/11/2025
Em partida equilibrada e com poucas chances claras, o Gotham iniciou com uma marcação alta nos 15 primeiros minutos, pressionando o Spirit. Aos poucos, a partida se equilibrou, com muitos duelos físicos.
No segundo tempo, a lateral brasileira Bruninha entrou e fez a jogada do gol: improvisada pelo lado esquerdo, ela pedalou na área e ajeitou para Rose Lavelle abrir o placar na reta final, aos 35 minutos.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Gotham alcança feito inédito
O clube venceu o NWSL Championship 2023 e já havia sido campeão da antiga Women's Professional Soccer de 2009. No cenário continental, ampliou seu alcance ao conquistar a Copa dos Campeões Feminina da CONCACAF 2024-25, marcando seu primeiro título internacional.
Nesta edição, a equipe comandada pelo espanhol Juan Amoros fez 29 jogos pela liga, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O Gotham terminou a primeira fase apenas como oitavo colocado, e conseguiu ser campeão, feito inédito na história da competição.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira todos os vencedoras da NWSL nas últimas temporadas:
- 2013: Western New York Flash
- 2014: Seattle Reign FC
- 2015: Seattle Reign FC
- 2016: Portland Thorns FC
- 2017: North Carolina Courage
- 2018: North Carolina Courage
- 2019: North Carolina Courage
- 2021: Portland Thorns
- 2022: Seattle Reign
- 2023: San Diego Wave
- 2024: Orlando Pride
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias