A lateral-direita Bruninha, do Gotham e recém-convocada por Arthur Elias para a Seleção Brasileira, vai disputar a final da NWSL. O Gotham derrotou o Orlando Pride, time de Marta, Luana, Rafaelle e Angelina, e agora enfrentará o Washington Spirit na decisão da temporada.

continua após a publicidade

— Acho que o fato de não sermos os favoritos em nenhuma das partidas de playoffs nos fez jogar mais tranquilas. O grupo queria estar nessa final e sabíamos que tínhamos capacidade de avançar — destaca Bruninha.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Em 2024, o Gotham chegou aos playoffs da liga, mas foi eliminado pelo Washington Spirit, o mesmo adversário da decisão deste ano. Apesar do reencontro, Bruninha destaca que a equipe está mais madura e preparada para o desafio.

continua após a publicidade

— São muitas diferenças. No primeiro ano tínhamos um time muito jovem, sem muita experiência, mas com muita garra, foco e muita vontade de vencer. Esse ano já temos um time muito mais experiente, mais jogadoras de seleção de seus respectivos países, mas a garra e foco seguem sendo o mesmo e a competitividade e alto nível desde os treinamentos até nós também nos ajudaram a chegar nessa final — diz ela.

Bruninha está no Gotham desde 2022. (Foto: Gotham/Divulgação)

NWSL 2025 tem alto nível competitivo

A temporada 2025 da NWSL teve o Kansas City Current como destaque da primeira fase, terminando na liderança com 65 pontos em 26 partidas, seguido por Washington Spirit, Portland Thorns e Orlando Pride, que também avançaram aos playoffs.

continua após a publicidade

Nos playoffs, o Gotham se destacou ao eliminar o Kansas nas quartas e o Pride na semifinal, dois dos favoritos ao título. O Washington Spirit, por sua vez, eliminou o Racing e o Portland Thorns. A final entre Gotham e Spirit, marcada para 22 de novembro, às 22h, promete ser um confronto histórico, colocando em evidência a evolução das equipes e o crescimento da NWSL nesta temporada.