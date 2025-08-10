Kicker da NFL acerta field goal de 70 jardas, mas fica sem o recorde; entenda

O calouro Cam Little, kicker do Jacksonville Jaguars, time da National Football League (NFL), acertou um field goal de incríveis 70 jardas (aproximadamente 64 metros) no jogo de pré-temporada contra o Pittsburgh Steelers. A pancada, de uma distância raramente vista em qualquer nível do esporte, deixou companheiros de equipe, adversários e torcedores boquiabertos com a potência e a precisão do novato.

O lance espetacular, no entanto, não entra para os livros de recordes da NFL. Por acontecer em uma partida de pré-temporada, o chute de Little não é considerado oficial para as estatísticas da liga. Com isso, o recorde de field goal mais longo da história da NFL continua nas mãos de Justin Tucker, do Baltimore Ravens, que em 2021 converteu um chute de 66 jardas (aproximadamente 60 metros).

O calouro Cam Little, kicker do Jacksonville Jaguars (Foto: Reprodução / Instagram)

A força demonstrada no chute mostra o potencial do kicker, que chega para a sua segunda temporada na NFL com a moral elevadíssima e a confiança da equipe dos Jaguars.

Globo encaminha acordo para transmissão da NFL

Sabendo que a popularidade do futebol americano no Brasil está em uma crescente, o Grupo Globo encaminhou um acordo para a transmissão da National Football League (NFL).

Atualmente, os direitos da liga no país estão divididos entre a ESPN, que transmite desde 1992, e a RedeTV!, com jogos em TV aberta desde 2022 – contrato que ainda pode ser renovado. Mesmo com esses acordos em andamento, a liga enxerga a Globo como uma vitrine estratégica.

continua após a publicidade

Os jogos da maior liga de futebol americano do mundo devem ser transmitidos no SporTV 2. O canal vai exibir jogos da temporada regular, incluindo confrontos que vão acontecer fora dos Estados Unidos, como o duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que irá acontecer em São Paulo, no dia 5 de setembro.