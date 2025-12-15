College Football Brasil inicia venda de ingressos para duelo inédito no Rio de Janeiro

Os ingressos para o primeiro jogo oficial de College Football já realizado no Brasil começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (15), às 20h, pelo site da Ticketmaster. A partida entre Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack, válida pela temporada regular da Atlantic Coast Conference (ACC), acontecerá no dia 29 de agosto de 2026, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O duelo marca a chegada do futebol americano universitário ao país em um evento histórico. Idealizado pela Brasil Sports Business e pela Athlete Advantage, o College Football Brasil 2026 tem como propósito aproximar o público brasileiro da tradição e da atmosfera do esporte universitário norte-americano, reconhecido pelo espetáculo dentro e fora de campo. Um dos diferenciais da iniciativa está na política de preços, com ingressos mais acessíveis em comparação aos valores praticados em jogos da NFL, ampliando o alcance do evento a diferentes perfis de torcedores.

Além do jogo, a semana do evento contará com clínicas esportivas, ações sociais, ativações culturais, experiências turísticas e toda a ambientação típica do College Football, incluindo bandas marciais, cheerleaders, festas organizadas pelos torcedores no pré-jogo.

Os preços dos ingressos variam conforme o setor do estádio. Nas arquibancadas Leste e Oeste Inferior, os valores vão de R$ 199,50 a R$ 2.025,00. No Leste e Oeste Superior, os preços variam entre R$ 346,50 e R$ 1.755,00. Já nos setores Norte e Sul (endzones), os valores ficam entre R$ 199,50 e R$ 903,00.

Com expectativa de reunir mais de 44 mil torcedores e movimentar o turismo e a economia do Rio de Janeiro, o evento coloca o Brasil, pela primeira vez, como destino oficial de uma partida da temporada regular do College Football. A iniciativa conta com apoio de entidades norte-americanas do setor esportivo e órgãos públicos municipais e estaduais.

