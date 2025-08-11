NFL anuncia evento no Rio de Janeiro e em outras seis cidades

A NFL se aproxima fãs do mundo todo da ação inicial com a NFL Experience, ao oferecer aos fãs uma experiência de jogo gratuita, projetada para marcar o início da temporada de 2025. Os eventos acontecerão em Manchester, Reino Unido; Berlim, Alemanha; Madri, Espanha; Cidade do México, México; Rio de Janeiro, Brasil; Toronto, Canadá; e Brisbane, Austrália.

continua após a publicidade

➡️ Por que no futebol americano o time tem quatro descidas? Entenda a lógica das jogadas

As inscrições gratuitas já estão abertas pelo NFL OnePass em ou pelo aplicativo NFL OnePass. Os fãs que se inscreverem e fizerem check-in pelo OnePass terão acesso a brindes especiais, incluindo ingressos para jogos e outras experiências exclusivas específicas do mercado, que só a NFL pode oferecer.

O anúncio ocorre em um momento em que a base de fãs internacionais da NFL continua a crescer em ritmo recorde, mais de 183 milhões. Os fãs agora acompanham a liga fora dos Estados Unidos, impulsionados pelo sucesso dos Jogos Internacionais da NFL da temporada regular no Canadá, México, Reino Unido, Alemanha e Brasil, além da próxima expansão dos jogos da liga para Irlanda, Espanha e Austrália. Esses eventos para assistir a jogos reforçam esse impulso, oferecendo aos fãs de todo o mundo mais oportunidades de se reunir e compartilhar a emoção do futebol americano.

continua após a publicidade

— Nossa base de fãs internacionais é uma das comunidades que mais cresce no esporte, e a NFL Experience é a nossa maneira de celebrar essa paixão e levar a emoção do NFL Kickoff diretamente aos fãs ao redor do mundo. Com o sucesso dos Jogos Internacionais e a paixão que vemos dos fãs em mercados ao redor do mundo, fica claro que o apetite pelo futebol americano nunca foi tão forte. Estamos construindo essa energia criando mais maneiras para os fãs vivenciarem o jogo, ajudando a torná-lo uma experiência global da NFL durante todo o ano — disse Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL para negócios de clubes, eventos internacionais e da liga.

Jogo da NFL no Brasil, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na NFL Experience terá:

Exibições de jogos ao vivo: assista aos jogos de abertura do fim de semana em telões cercado por fãs apaixonados da NFL. Diversão interativa com futebol: teste suas habilidades com desafios no estilo NFL Combine, jogos ao ar livre e oportunidades para fotos com tema de futebol americano, incluindo uma foto exclusiva com o Troféu Vince Lombardi. Entretenimento local: aproveite o entretenimento nos dias de jogos inspirados na cultura de cada cidade. Comida do dia do jogo: experimente comidas e bebidas de chefs e restaurantes locais que dão um toque local ao dia do jogo. Brindes e produtos exclusivos: os fãs que se registrarem e fizerem check-in no NFL OnePass terão chances de ganhar prêmios, comprar equipamentos de edição limitada da NFL e ganhar ingressos para eventos e jogos muito procurados, incluindo o Super Bowl LX na área da Baía de São Francisco em 8 de fevereiro de 2026. Experiências com jogadores e equipes da NFL: conheça o jogo de perto por meio de aparições de lendas da NFL, mascotes e líderes de torcida. Parceiros da NFL: Os parceiros oficiais da NFL trarão mais emoção a cada comemoração por meio de vantagens exclusivas para os fãs e experiências interativas.

O crescimento internacional da NFL é uma prioridade estratégica para a liga e seus 32 times. Por meio de esforços globais de desenvolvimento do futebol americano, desde a base até os níveis de elite, por meio da NFL Flag, das Academias da NFL e do programa International Player Pathway (IPP), além do crescimento internacional de torcedores por meio do Programa de Mercados Globais da NFL e de importantes parcerias comerciais e de mídia internacionais, a liga está investindo em iniciativas globais, paralelamente aos seus jogos internacionais, para levar o futebol americano a torcedores e atletas em todo o mundo.

continua após a publicidade

Cronograma e locais da NFL Experience