As descidas são fundamentais na tática do jogo e influenciam a estratégia.

O sistema de descidas equilibra ataque e defesa, exigindo decisões rápidas.

Se o time não conseguir avançar após as quatro tentativas, perde a posse da bola.

O futebol americano possui um sistema de quatro descidas por posse de bola.

O futebol americano é um dos esportes mais populares e estratégicos do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Para quem assiste pela primeira vez, muitos termos e dinâmicas parecem complexos — e um dos conceitos mais centrais, mas também mais confusos, é o de descida (ou down). Por que no futebol americano o time tem quatro descidas? O Lance! explica.

Durante o jogo, as transmissões exibem constantemente mensagens como “1st & 10” ou “3rd & 4”, acompanhadas por setas, linhas amarelas virtuais e contagens regressivas. Essas indicações estão diretamente ligadas às quatro descidas que cada time tem para avançar no campo. Mas afinal, o que elas significam? E por que o time só tem quatro chances para atingir o objetivo?

Neste texto, explicamos como funciona o sistema de descidas no futebol americano, por que ele é a base de toda a estratégia do jogo e quais são as opções disponíveis para o time a cada jogada.

Por que no futebol americano o time tem quatro descidas?

O que são as descidas no futebol americano?

As descidas são tentativas que o time tem para avançar com a bola pelo menos 10 jardas no campo. A cada posse de bola, o time atacante começa com a primeira descida (1st down). A partir desse ponto, ele tem quatro tentativas (ou jogadas) para conseguir avançar essas 10 jardas.

Se o time conseguir as 10 jardas ou mais dentro dessas quatro descidas, ele renova as chances e volta a ter “1st & 10” a partir do novo ponto. O processo então se repete até que o time marque um touchdown, chute um field goal ou perca a posse.

continua após a publicidade

Se não conseguir avançar as 10 jardas após quatro descidas, o time é obrigado a devolver a bola ao adversário, que inicia sua própria sequência de jogadas a partir daquele ponto do campo.

Por que o limite é de quatro descidas?

O sistema de quatro descidas foi criado para equilibrar ataque e defesa. Se o time atacante tivesse tentativas ilimitadas, poderia manter a posse indefinidamente. O limite de quatro jogadas cria pressão, exige eficiência nas decisões e obriga os times a assumir riscos ou estratégias de recuo, como o punt (chute de devolução) na quarta descida.

O número quatro foi adotado historicamente como um ponto de equilíbrio: dá margem para erros táticos ou tentativas frustradas, mas impõe um limite claro que obriga o avanço. A escolha também aumenta o dinamismo e a imprevisibilidade do jogo.

O que acontece em cada descida?

1ª descida (1st down): A jogada geralmente visa ganhar jardas de forma segura, com corridas ou passes curtos. 2ª descida (2nd down): Com base no que foi conquistado na primeira jogada, o time ajusta sua estratégia. Se restam poucas jardas, pode optar por jogadas mais diretas. Se restam muitas, pode arriscar passes mais longos. 3ª descida (3rd down): É considerada a descida decisiva. Se não conseguir atingir as 10 jardas, o time terá que tomar uma decisão crítica na próxima. 4ª descida (4th down): Normalmente, se o time de futebol americano está longe do objetivo, ele opta por chutar a bola (punt) ou tentar um field goal. Em situações especiais ou de risco calculado, pode tentar a conversão na quarta jogada — estratégia conhecida como “ir para a quarta”.

O que significa “1st & 10”, “3rd & 7” e outras expressões?

Essas expressões do futebol americano indicam a descida atual e a quantidade de jardas restantes para conquistar uma nova série de descidas:

“1st & 10” = primeira descida, 10 jardas para avançar;

primeira descida, 10 jardas para avançar; “2nd & 6” = segunda descida, restam 6 jardas;

segunda descida, restam 6 jardas; “3rd & 1” = terceira descida, falta apenas 1 jarda para renovar;

terceira descida, falta apenas 1 jarda para renovar; “4th & long” = quarta descida com muitas jardas pela frente (situação difícil).

Essa linguagem aparece nas transmissões e painéis para orientar os espectadores e os próprios jogadores durante a partida.

Qual o papel estratégico das descidas?

As descidas são o coração tático do futebol americano. Tudo gira em torno da administração do relógio, do posicionamento no campo e da tomada de decisões baseadas na situação da descida.

Um time pode, por exemplo:

Controlar o tempo de posse, explorando descidas com corridas curtas; Forçar o adversário a gastar seus tempos técnicos, ganhando tempo no relógio; Arriscar jogadas explosivas em 3rd & long, tentando virar o jogo; Enganar a defesa com chamadas de corrida quando se espera passe (ou vice-versa).

As decisões em cada descida variam conforme o placar, o tempo restante no relógio e a posição no campo — o que torna o jogo extremamente estratégico.