NFL no Brasil: onde e como assistir Chiefs x Chargers ao vivo?

O futebol americano vai invadir a Neo Química Arena, em São Paulo na sexta-feira, 5 de setembro de 2025. E, sim, a NFL mais uma vez escolheu o Brasil para o primeiro jogo de sexta-feira, na semana 1 da temporada. O duelo da vez é entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, um clássico divisional que promete agitar os torcedores da liga. O confronto será transmitido ao vivo pelo Youtube, para os Estados Unidos. Mas, em solo brasileiro, o que não faltam são opções.

continua após a publicidade

Onde assistir Chargers x Chiefs ao vivo e de graça?

Esta será a primeira vez que o Youtube vai transmitir ao vivo o jogo da NFL do Brasil, mundialmente. Porém, por aqui, as transmissões serão realizadas pelo Sportv, novo detentor dos direitos de transmissão da liga, GE Tv, que será a plataforma no Youtube do Grupo Globo, além da ESPN, Cazé TV (Youtube) e o NFL Gamepass.

O kickoff está marcado para 21h (horário de Brasília), com um pré-show especial começando a partir das 20h do DJ KVSH. Ainda, Ana Castela será a artista a performar o hino nacional brasileiro.

continua após a publicidade

No intervalo, a cantora colombiana Karol G, vencedora do Grammy, vai arrancar o fôlego do público trazendo seu estilo pop latino e ecoando seu álbum “Tropicoqueta”.

Esta é a primeira vez que Chargers e Chiefs irão disputar uma partida da NFL no Brasil. Patrick Mahomes e Justin Herbert, dois Quarterbacks de ponta, estarão em campo, em Itaquera, para a partida.

continua após a publicidade

Durante a semana, em São Paulo, os fãs terão diversas atividades para serem realizadas, como, por exemplo, Watch Parties dos Chargers e a "Chiefs House", anunciada pela equipe de Kansas. Além disso, os fãs cariocas não ficarão de fora: o Rio de Janeiro vai sediar o evento “NFL Experience”, uma watch party oficial no Armazém da Utopia, com transmissão ao vivo no mesmo dia, a partir das 19h.

Na Chiefs House, o fã de NFL terá uma experiência gratuita e imersiva nos dias 4 e 5 de setembro, com atrações como DJs, mascote KC Wolf, cheerleaders, ex-jogadores e tudo isso no Alto de Pinheiros, com ingressos já esgotados

Em resumo: tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo da NFL no Brasil

Jogo: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers

Data & hora: 5 de setembro de 2025, às 21h (Brasília), com pré-show a partir das 20h

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Transmissão: YouTube (Transmissão norte-americana). Para o Brasil: Sportv, GE TV, ESPN, Cazé TV e NFL Gamepass.

Intervalo musical: Karol G