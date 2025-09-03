No Brasil, astro da NFL opina sobre gramado da Arena Corinthians

O elenco do Los Angeles Chargers já está em solo brasileiro para a partida contra o Kansas City Chiefs, nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, duelo que marca a abertura da temporada regular. Questionado sobre o gramado do estádio, que foi alvo de polêmica na primeira edição do São Paulo game, em 2024, o quarterback Justin Herbert opinou sobre o palco do jogo.

continua após a publicidade

➡️Quarterback do Chargers projeta clima brasileiro em jogo da NFL

— Essa é uma questão que a gente sempre leva em consideração, mas desde que a gente esteja com as chuteiras apropriadas, vamos lidar bem com isso. Vamos sentir melhor durante o aquecimento e durante o jogo e vamos nos adaptar - declarou.

Em setembro do ano passado, a Neo Química Arena recebeu a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers e o estado do gramado foi duramente criticado por atletas que entraram em campo, torcedores e até por astros de outros esportes, como a estrela do basquete LeBron James.

continua após a publicidade

Desta vez, porém, o cenário deve ser diferente, já que o gramado da Neo Química Arena passou por reformas durante o mês de julho, durante a pausa para o Mundial de Clubes. Após o clássico com o Palmeiras, no último domingo (31), válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o estádio começou a ser adaptado para a partida da NFL.

➡️NFL: Destaques da última temporada usarão escudo dourado no uniforme

O Los Angeles Chargers fez seu primeiro treino no Brasil (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Rivalidade em solo brasileiro

Na rota de expansão internacional da NFL, o Brasil é o segundo país com mais fãs do esporte fora dos Estados Unidos, e os torcedores foram presenteados com um jogo cercado de bastante rivalidade, já que Chargers e Chiefs são da mesma divisão. Segundo Justin Herbert, a partida fora dos Estados Unidos envolveu um planejamento específico.

continua após a publicidade

— Fizemos um bom trabalho na preparação, sabíamos que precisaríamos dedicar um tempo à viagem, então já antecipamos alguns treinamentos em campo na semana passada para compensar esse tempo, isso foi muito útil - declarou.

Após desembarcar em São Paulo nesta quarta-feira (3), o elenco do Los Angeles Chargers realizou seus primeiros treinamentos em solo brasileiro nesta tarde, no CT Joaquim Grava. Já a equipe do Kansas City Chiefs chega ainda nesta quarta (3), e treina no São Paulo Athletic Club.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte