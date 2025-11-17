A NFL confirmou nesta segunda-feira as atrações musicais que vão comandar os shows de intervalo dos jogos de Thanksgiving, feriado tradicional de Ação de Graças, nos Estados Unidos. Jack White, Post Malone e Lil Jon foram escolhidos para liderar as três performances especiais do feriado, que é um dos eventos esportivos e culturais mais assistidos do país.

No dia 27 de novembro, o primeiro show da rodada fica por conta de Jack White, natural de Detroit. Ele vai se apresentar no intervalo do duelo entre Detroit Lions e Green Bay Packers, às 15h (de Brasília).

Os Lions são uma das duas franquias que jogam no Thanksgiving todos os anos, tradição que também envolve o Dallas Cowboys. Já o segundo show do dia será de Post Malone, que se apresenta no intervalo de Dallas Cowboys x Kansas City Chiefs, às 18h30.

E, para fechar o Thanksgiving, Lil Jon fará a performance do intervalo de Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals, às 22h20, também de Brasília.

Ainda, a vencedora do Tony Award, Renée Elise Goldsberry, cantará o hino nacional dos Estados Unidos antes do pontapé inicial da NFL, na quinta-feira.

O anúncio das atrações também chega em um momento de mudança para o jogo de Detroit: Eminem firmou uma parceria de vários anos com o Detroit Lions, na qual ele e seu empresário, Paul Rosenberg, atuarão como produtores executivos do show de intervalo do Thanksgiving até 2027, ajudando no processo de escolha dos artistas.

No cenário dos grandes shows da NFL, vale lembrar que Jay-Z e a Roc Nation estão à frente da produção do show do intervalo do Super Bowl desde 2019. Para a próxima final da NFL, marcada para fevereiro, o cantor que vai se apresentar será o Bad Bunny.

A NFL agora se encaminha para a semana 12 e os playoffs da atual temporada 2025 devem ter início em janeiro de 2026, para decidir os finalistas.