O Philadelphia Eagles revelou nesta sexta-feira (18) o anel de campeão do Super Bowl LIX, título conquistado em fevereiro com vitória por 40 a 22 sobre o Kansas City Chiefs. O acessório celebra a segunda conquista da franquia na NFL e traz uma homenagem ao Brasil, país que recebeu o primeiro jogo oficial da liga em solo nacional, vencido pelo time da Pensilvânia.

continua após a publicidade

➡️ NFL mira Globo para fortalecer exposição no Brasil

Anel do Philadelphia Eagles

Nas ligas tradicionais americanas, não é comum o uso de medalhas para coroar a conquista dos jogadores da equipe campeã, e sim, anéis. Na NFL, a prática não é diferente, com as franquias divulgando o acessório exclusivo para os vencedores meses depois, com diversos diamantes e detalhes que remetem a campanha que corou o título.

Neste ano, o Eagles se tornou campeão ao derrotar o Kansas City Chiefs, por 40 a 22, no Super Bowl LIX, o segundo da franquia. Além disso, a campanha do título começou de forma histórica, com Philadephia sendo o mandante da primeira partida da NFL no Brasil, quando derrotaram o Green Bay Packers, por 34 a 29, em setembro, em São Paulo.

continua após a publicidade

A visita ao Brasil marcou tanto o Eagles, que colocaram a bandeira brasileira no anel de campeão, com diversos outros detalhes, como os dois troféus simbolizando o bicampeonato do Super Bowl e o placar da decisão. Veja as imagens abaixo:

Anel de campeão do Super Bowl LIX do Philadelphia Eagles (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

Anel de campeão do Super Bowl LIX do Philadelphia Eagles (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

Homenagem ao Brasil no anel de campeão do Super Bowl LIX do Philadelphia Eagles (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

NFL no Brasil

A NFL retornará ao Brasil no dia 6 de setembro, quando a Neo Química Arena recebe Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, pela primeira semana da temporada de 2026.

continua após a publicidade

Chargers x Chiefs se enfrentam no segundo jogo da NFL no Brasil (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte