NFL mira Globo para fortalecer exposição no Brasil

A NFL busca ampliar sua presença no mercado brasileiro e negocia com a Globo a exibição de partidas no SporTV. Atualmente, os direitos da liga no país estão divididos entre a ESPN, que transmite desde 1992, e a RedeTV!, com jogos em TV aberta desde 2022 – contrato que ainda pode ser renovado. Mesmo com esses acordos em andamento, a liga enxerga a Globo como uma vitrine estratégica. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os jogos que podem entrar no pacote está o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, marcado para 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Além da própria liga, uma grande marca do setor alimentício, patrocinadora oficial da NFL, também apoia a iniciativa para ampliar a exposição de seus produtos no país.

Segundo o veículo, não seria a primeira vez que a liga tenta esse caminho – houve tratativas em 2020 e 2024 que não avançaram.

Jogo da NFL no Brasil Foto: Wagner Meier/Getty Images

NFL negocia comercial no intervalo do Super Bowl 2026 por valor milionário

A NBCUniversal, responsável pela transmissão da NFL nos Estados Unidos, está negociando cotas comerciais que chegam a US$ 8 milhões por 30 segundos de exibição. A informação foi divulgada pelo site especializado Adweek.

continua após a publicidade

No início das negociações, as inserções eram oferecidas por aproximadamente US$ 7 milhões, mas a procura superou as expectativas e esgotou rapidamente os espaços disponíveis. Com isso, a emissora passou a priorizar anunciantes dispostos a investir não apenas no jogo, mas também em outras grandes transmissões de seu portfólio, como as Olimpíadas de Inverno e a NBA.

Essa política comercial não é inédita. Durante o Super Bowl 59, a Fox adotou estratégia semelhante: iniciou a venda com valores menores e, após a alta demanda, reajustou para US$ 8 milhões, atingindo receita recorde de cerca de US$ 800 milhões em publicidade.