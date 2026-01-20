Sem nome de ofício, Fortaleza vai ao mercado por lateral-esquerdo

Em meio à grande reformulação no seu elenco, o Fortaleza está sem jogadores de ofício para a lateral-esquerda. Assim, o clube irá ao mercado para contratar, como já espera o técnico Thiago Carpini.

A questão começou quando Bruno Pacheco colocou o clube na Justiça. Dias depois, o Tricolor anunciou a rescisão amigável com o atleta, que foi o principal nome do setor nas últimas temporadas.

Já Weverson, contratado na metade de 2025, está próximo de acertar seu retorno ao futebol europeu. O destino do jogador tende a ser o Gil Vicente-POR, enquanto que o Real Valladolid-ESP também demonstrou interesse.

Bruno Pacheco em campo pelo Fortaleza (Foto: Leonardo Alves/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Titular na estreia contra o Ferroviário, Diogo Barbosa é o único do trio que jogou em 2026. No entanto, o atleta ficou fora até do banco diante de Quixadá e Maracanã. Carpini improvisou, respectivamente, o lateral-direito Mancuso e o meio-campista Lucas Crispim.

O treinador admitiu a necessidade de contratações para o setor e relatou que, por enquanto, os nomes improvisados podem "quebrar um galho". Pela direita, Maílton se junta a Mancuso e Brítez é uma opção.

— A gente trabalha primeiro para ter um [lateral-esquerdo]. Dois é o ideal, mas a gente tem situações acontecendo, vamos um de cada vez. Chegando um já está bom. Enquanto não chegar, temos talvez no próximo jogo o Mancuso de novo em condições. Crispim hoje mostrou para nós que pode quebrar um galho em alguns momentos - disse após a vitória sobre o Maracanã.

Fortaleza anuncia três saídas e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.