Lateral fica fora dos planos e deve deixar o Fortaleza

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Fortaleza, tende a deixar o clube do Pici. O atleta ficou fora da partida contra o Maracanã e o técnico Thiago Carpini já admitiu a busca por reforços na posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Diogo Barbosa chegou ao Tricolor em 2025, após passagem no Fluminense. Foram 33 partidas com a equipe cearense no ano, somando um gol. O defensor não se firmou na briga com Bruno Pacheco pela titularidade.

O jogador chegou a participar da estreia em 2026, quando o Fortaleza empatou em 0 a 0 contra o Ferroviário. Mesmo assim, ficou fora até do banco de reservas nos dois compromissos seguintes: 4 a 0 sobre o Quixadá e 1 a 0 diante do Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

Diogo Barbosa na partida entre Fortaleza e Fluminense, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Caio Rocha/iShoot/Gazeta Press)

Com a rescisão amigável de Bruno Pacheco e a provável ida de Weverson para o futebol europeu, o Fortaleza tende a ficar sem nomes de ofício na posição. Carpini chegou a abordar o tema após a vitória no último domingo (18).

— A gente trabalha primeiro para ter um [lateral-esquerdo]. Dois é o ideal, mas a gente tem situações acontecendo, vamos um de cada vez. Chegando um já está bom. Enquanto não chegar, temos talvez no próximo jogo o Mancuso de novo em condições. Crispim hoje mostrou para nós que pode quebrar um galho em alguns momentos - disse o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Ceará e Fortaleza avançam e garantem primeiro clássico de 2026

Diante do Quixadá, o lateral-direito Mancuso atuou pela esquerda. Já contra o Maracanã, o meio-campista Lucas Crispim foi improvisado no setor.

Fortaleza anuncia três saídas e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

➡️ Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.