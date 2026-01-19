Ceará e Fortaleza avançam e garantem primeiro clássico de 2026

Líderes em seus grupos, Ceará e Fortaleza garantiram vagas antecipadas para a segunda fase do Campeonato Cearense. Assim, as equipes já asseguraram a realização do primeiro Clássico-Rei da temporada 2026, antes mesmo da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Fortaleza tem sete pontos e é o único classificado no Grupo A. Horizonte, Ferroviário e Quixadá brigam pelas duas vagas restantes, enquanto que o Maracanã já está eliminado e lutará contra o descenço.

A chave B tem seus três classificados definidos: Ceará, Floresta e Iguatu. Os clubes ainda podem trocar de ordem na tabela, mas é certo que estarão presentes na segunda fase. Maranguape e Tirol jogarão o quadrangular do rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Ceará e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Cada time disputará três jogos na segunda fase, sendo agora contra os que avançaram no outro grupo - é por isso que Ceará e Fortaleza duelarão pela primeira vez neste Estadual. Caso avancem novamente, os rivais se encontrarão na fase de mata-mata.

A Série B, que começará em março, também reserva um Clássico-Rei para cada turno. A dupla possui como grande objetivo no ano o retorno à elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Desempenho de Ceará e Fortaleza no ano

O Ceará estreou em 2026 vencendo o Floresta (1 a 0). Na sequência, o clube superou o Maranguape pelo mesmo placar e empatou com o Iguatu (1 a 1). O adversário na última rodada será o Tirol, fora de casa.

➡️ Fortaleza vence o Maracanã e segue sem sofrer gols no ano

O Fortaleza, por outro lado, iniciou a temporada com um 0 a 0 diante do Ferroviário. Depois, o time goleou o Quixadá (4 a 0) e venceu o Maracanã (1 a 0). O último duelo será contra o Horizonte, fora de casa.