Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco
Matheus Pereira é um dos três emprestados pelo clube
O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.
O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.
O atacante Allanzinho também foi emprestado até o encerramento da temporada, tendo como destino o Atlético-GO. A equipe goianiense envolveu-se ainda na negociação pelo zagueiro Lucas Gazal, que assinou em definitivo com o Fortaleza até dezembro de 2028.
— É motivo de orgulho pra mim. Estou muito, muito feliz em renovar meu contrato com o Fortaleza. É um Clube que me acolheu, que acreditou no meu trabalho e onde me encontrei. Quero seguir honrando essa camisa e contribuindo para os objetivos do time - celebrou o defensor.
Já o meio-campista Pablo Roberto, que chegou em 2025 por cerca de R$ 6 milhões, foi emprestado ao Juventude até o fim da temporada. A negociação apresenta uma opção de compra pelo jogador, que fez cinco partidas com o Leão.
Fortaleza contrata volante por empréstimo
O Fortaleza também anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.
Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.
