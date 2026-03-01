Ceará e Fortaleza se encontram neste domingo (1º), na Arena Castelão, valendo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2026. A decisão terá início às 18h (de Brasília). O torneio traz uma marca única entre todos os estaduais do país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O último time além de Ceará e Fortaleza a ser campeão cearense é o Ferroviário, que emendou um bicampeonato entre 1994 e 1995. Desde então, nesses 30 anos, esse estadual é o único no Brasil com somente dois campeões.

Os campeonatos que aparecem em seguida na lista são o pernambucano e o carioca, com quatro vencedores em cada um. Os dados foram levantados pelo jornalista Luca Laprovitera.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na final entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Apesar da hegemonia entre os rivais no "Manjadinho", a final nem sempre é formada pelos dois clubes. Nesses 30 anos, outros sete times alcançaram a decisão e perderam o troféu: Caucaia, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Icasa, Juazeiro e Uniclinic (atual Atlético-CE).

O título de 2025 permitiu que o Ceará ultrapassasse o rival em títulos estaduais: 47 contra 46. Assim, o Fortaleza terá a chance de igualar novamente a contagem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Após eliminar o Primavera-SP, o Ceará enfrentará o Maranhão na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que passou pelo Maguary-PE, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os duelos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março.