Veja números de Ceará e Fortaleza, finalistas do Estadual

Ceará e Fortaleza duelam neste domingo (1º), na Arena Castelão, valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2026. O confronto terá início às 18h (de Brasília). Os times apresentam números diferentes na campanha deste ano.

O Alvinegro tem o melhor ataque da competição, com 23 gols. A equipe de Mozart goleou diferentes adversários, tendo Vina como destaque - o meia se recupera de lesão e é dúvida para a final. Falando de defesa, o Vovô tem a segunda melhor: três gols sofridos.

O Tricolor, por sua vez, anotou 12 gols e é o segundo melhor ataque. Thiago Carpini teve dificuldades com a falta de opções ofensivas, que foram chegando ao longo do campeonato. Por outro lado, o Leão tem a melhor defesa, com somente um tento cedido.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense de 2026. As equipes empataram em 0 a 0 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Quando se encontraram pela segunda fase do Estadual, Ceará e Fortaleza fizeram uma partida de pouca criatividade. Os times empataram em 0 a 0 e o Vovô ampliou a invencibilidade diante do rival: são 11 jogos sem derrotas no Clássico-Rei.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Após eliminar o Primavera-SP, o Ceará enfrentará o Maranhão na terceira fase da Copa do Brasil. O Fortaleza, que passou pelo Maguary-PE, terá pela frente o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os duelos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março.