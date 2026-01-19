Fortaleza vence o Maracanã e segue sem sofrer gols no ano

O Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0 no último domingo (18), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. O atacante Adam Bareiro fez o gol do jogo.

Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos na fase de grupos do Estadual, tendo duas vitórias e um empate. A equipe de Thiago Carpini está invicta e ainda não sofreu nenhum gol nessa temporada.

A estreia aconteceu diante do Ferroviário. Apesar de ter um jogador a mais durante todo o 2º tempo, o Leão não conseguiu passar pela defesa do rival e ficou no 0 a 0. Na sequência, o Fortaleza goleou o Quixadá por 4 a 0. Samuel (contra), Pochettino (duas vezes) e Kayke balançaram as redes.

Kayke na partida entre Fortaleza e Maracanã, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Neste domingo, o clube foi superior ao longo da partida e pouco sofreu com as investidas do Maracanã. Bareiro, ainda no 1º tempo, fez o gol que garantiu o 1 a 0.

O triunfo fez o Fortaleza reassumir a liderança do Grupo A, com sete pontos. O time já está classificado para a segunda fase, que trará três duelos contra integrantes da chave B.

Fortaleza anuncia três saídas e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

➡️ Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.