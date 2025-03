Fortaleza tem invencibilidade de 22 jogos em casa no Brasileiro

O Fortaleza estreia no Brasileirão 2025 neste sábado (29), contra o Fluminense, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Enfrentando os cariocas, o clube defenderá uma sequência invicta de 22 jogos como mandante no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O último revés do Leão atuando em casa, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu no dia 18 de novembro de 2023. Na ocasião, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigues. Naquela edição, os cearenses ainda atuaram mais três vezes em seus domínios: empates contra Botafogo e Palmeiras (ambos por 2 a 2) e triunfo sobre o Goiás (1 a 0).

Em 2024, o Tricolor do Pici foi o único time a terminar o Brasileirão sem derrotas em casa. Foram 14 vitórias e cinco empates, fator importante para a equipe obter um quarto lugar, com vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

O Fortaleza está em uma sequência de quatro partidas sem vitórias e vem de vice-campeonato no Estadual, após ser superado pelo rival Ceará. Assim, considerando a fase atual, o jogo contra o Fluminense ganha ainda mais importância. Na terça-feira (1º), a estreia será pela Copa Libertadores, contra o Racing-ARG, na Arena Castelão, em duelo do grupo E.

Vojvoda fala de estreia do Fortaleza no Brasileirão

Após a derrota por 1 a 0 para o CRB, pela Copa do Nordeste, o treinador Juan Pablo Vojvoda falou sobre a fase do Fortaleza e destacou a necessidade de reagir no Campeonato Brasileiro. O técnico relatou que não seria positivo iniciar a trajetória com a mesma forma de partidas anteriores.

continua após a publicidade

— Temos que encontrar soluções até sábado. A partir disso, começaremos a construir novamente, pouco a pouco, a nossa identidade, algo que nos trouxe até aqui - disse o argentino.