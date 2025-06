Fortaleza define período de férias e marca reapresentação

O Fortaleza divulgou, após a derrota contra o Santos, o período de férias para o elenco durante a pausa do Mundial de Clubes. As atividades serão retomadas no dia 25 de junho (quarta-feira), pelo horário da tarde.

O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que será retomado apenas em julho. Vindo de quatro derrotas seguidas no torneio, o clube é o 18º colocado, com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor terá pela frente o Clássico-Rei, contra o Ceará, na Arena Castelão. A partida está marcada para o dia 13 de julho (domingo), às 20h30 (de Brasília). Será o primeiro embate entre as equipes na competição desde 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado.

Antes de encarar o rival, o Leão atuará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O time visitará o Bahia no dia 9 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), em jogo único. Além das competições citadas, o segundo semestre trará ainda as oitavas da Copa Libertadores - o Vélez Sarsfield é o adversário do Fortaleza.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Vojvoda segue no comando do Fortaleza

Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), o Fortaleza assegurou a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. Apesar dos rumores e da fase instável, o argentino segue tendo a confiança da diretoria tricolor. Seu contrato é válido até o fim de 2025.

A publicação também diz que, buscando uma melhora contínua para a equipe, Vojvoda está em contato direto com Marcelo Paz (CEO da SAF) e Sérgio Papellin (diretor de futebol).

