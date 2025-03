Após derrota do Fortaleza, Vojvoda avalia: ‘Cometemos erros’

O Fortaleza perdeu para o CRB por 1x0 na noite da última quarta-feira (26), na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Classificado antecipadamente, o clube ficou em quarto lugar após o revés. O treinador Juan Pablo Vojvoda comentou a respeito do resultado em casa e da fase do Leão.

— Não encontramos lucidez para fazer gols. Cometemos erros em gols que não são marcados. Temos desequilíbrios, partidas com um a menos. São questões que afetam o funcionamento e o funcionamento não é bom. Por pequenos ou grandes detalhes, não conseguimos os resultados. E os resultados mandam no futebol - relatou o comandante.

Vojvoda disse que o momento é difícil e que o Fortaleza precisa “refletir sobre isso” para encontrar as soluções. Vindo de quatro partidas sem vencer, incluindo um vice-campeonato estadual, o time volta agora as suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O argentino afirmou que não seria positivo iniciar o Brasileirão com a mesma forma da fase de grupos do Nordestão. No torneio regional, o clube somou três vitórias e quatro derrotas, com 11 gols marcados e sete sofridos.

— Temos que encontrar soluções até sábado. A partir disso, começaremos a construir novamente, pouco a pouco, a nossa identidade, algo que nos trouxe até aqui - frisou.

Próximos jogos do Fortaleza

O Tricolor do Pici iniciará a sua jornada no Brasileirão 2025 contra o Fluminense, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Depois, a estreia será pela Copa Libertadores, contra o Racing-ARG. A partida também será em casa, na terça-feira (1º), às 20h30 (de Brasília).