Técnico do sub-13 do Fortaleza enaltece título contra o Real Madrid

A equipe sub-13 do Fortaleza derrotou o Real Madrid-ESP nos pênaltis e foi campeã da Internacional Cup San Barnaba Marino, disputada em Roma, na Itália. A final aconteceu no último domingo (15). Ramon Cassiano, técnico da categoria, falou ao Lance! sobre o troféu e o trabalho com os atletas.

— A experiência foi incrível, fazer uma final com o maior clube do mundo, Real Madrid, foi sensacional. Isso só valorizou ainda mais nossa conquista. O desempenho é resultado de um trabalho a longo prazo. Comando essa geraçãoo desde 2023. Com essa competição completamos 110 jogos e só temos uma derrota. São 13 titulos conquistados nesse período - disse.

— É um trabalho diario de muitas mãos. Tenho uma equipe muito disciplinada e com mental forte, além de uma comissão que agrega muito. A taça foi a coroação de tudo o que vivemos naquele torneio. A final foi emocionante, o cenário não era favorável mas essa geração mostrou que desistir não é uma opção - contou o treinador.

Sub-13 do Fortaleza foi campeão na Itália (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

— Fizemos o gol de empate nos acréscimos e veio a coroação, o tão sonhado título internacional. Aliás, bicampeonato internacional. Feito que nenhuma equipe de base no Brasil havia conseguido no mesmo ano e com a mesma geração - concluiu.

Trajetória do Fortaleza na competição

O Tricolor iniciou a sua caminhada com duas expressivas goleadas: 13 a 0 sobre o Lavagnese-ITA e 21 a 0 contra o Cinecitta Bettini-ITA. Depois, o time goleou Calciatori-ITA, Pro Fiano-ITA e Lazio-ITA, avançando para a fase seguinte.

No triangular final, o time derrotou o De Rossi-ITA por 7 a 0 e enfrentou o Real Madrid com peso de final, por conta do regulamento. Após empate em 2 a 2, o Fortaleza sagrou-se campeão nos pênaltis. Foi a segunda conquista internacional da base tricolor, que já tinha vencido a Eurocup Delfzijl Sub-13, disputada na Holanda, em janeiro deste ano.

