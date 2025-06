Fortaleza destaca números em programa de sócio-torcedor

O Fortaleza destacou, em comunicado recente, os números do seu programa de sócio-torcedor. De acordo com o clube, o programa tem se consolidado como uma das principais ferramentas para elevar engajamento da torcida.

O programa traz experiências exclusivas, vantagens financeiras e participação na vida do clube, incluindo o direito a voto nas eleições presidenciais. Desde o ano de 2022, mais de três mil sócios já foram contemplados com ações especiais.

Segundo o Tricolor, os sócios já economizaram mais de R$ 3,4 milhões em 2025, o que inclui benefícios e descontos em marcas parceiras. As experiências, por outro lado, trazem visita aos bastidores da Arena Castelão e participação em coletivas de apresentação de reforços, por exemplo.

— Nossa missão vai além de oferecer acesso ao estádio, buscamos entregar cada vez mais vantagens e experiências únicas que sejam verdadeiramente memoráveis. Cada ação é pensada para fortalecer o vínculo emocional com o clube, gerar senso de pertencimento e valorizar quem está ao nosso lado. A presença do torcedor não é só na arquibancada, ela está nos bastidores, nas celebrações e no dia a dia do Fortaleza - afirma Márcio Persivo, gestor do programa

Vojvoda segue no comando do Fortaleza

Em nota divulgada nesta semana, o Fortaleza assegurou a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. Apesar dos rumores e da fase instável, o argentino segue tendo a confiança da diretoria tricolor. Seu contrato é válido até o fim de 2025.

A publicação também diz que, buscando uma melhora contínua para a equipe, Vojvoda está em contato direto com Marcelo Paz (CEO da SAF) e Sérgio Papellin (diretor de futebol).

