Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado (29), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), com transmissão do Premiere (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Fortaleza e Fluminense pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, dia 29 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

🔎 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio e Martinelli; Canobbio, Lima e Jhon Arias; Germán Cano.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Avila e Titi; Bruno Pacheco, Pikachu, Martínez, Sasha e Marinho; Lucero e Moisés.

