Fortaleza acerta com atacante Deyverson, do Atlético-MG

O Fortaleza acertou a contratação do atacante Deyverson, do Atlético-MG. Depois de semanas em negociação, as equipes fecharam a transferência do atleta de 33 anos. A assinatura do contrato deve ocorrer em breve e o vínculo será até 2027.

Com o Brasileirão perto de começar, a chegada do jogador ao Leão representa uma alternativa para Lucero e Renato Kayzer, nomes da posição. No Galo, a concorrência aumentou com a chegada de reforços como Rony. Outro fator relevante para a negociação foi o tempo de contrato, pois seu vínculo atual se encerraria neste ano.

Histórico de Deyverson

Deyverson chegou na equipe mineira em junho de 2024, após negociação com o Cuiabá. Na época, o Atlético-MG fechou a transferência por cerca de R$ 4,5 milhões.

O atacante foi revelado pelo Grêmio Mangaratibense, do Rio de Janeiro. No exterior, atuou em equipes como Belenenses-POR, Colônia-ALE, Levante-ESP, Alavés-ESP e Getafe-ESP.

No futebol brasileiro, Deyverson acumulou duas passagens pelo Palmeiras. Em 2018, anotou o gol do título brasileiro em partida contra o Vasco. Já em 2021, marcou contra o Flamengo na final da Copa Libertadores, quando o Alviverde triunfou por 2x1 e foi campeão.

Depois de sair do time paulista, Deyverson transferiu-se para o Cuiabá e participou das campanhas de permanência na Série A em 2022 e em 2023 - nesta última, o Dourado obteve vaga na Copa Sul-Americana.

Afastado do Cuiabá em 2024, por motivos disciplinares, o jogador foi para o Atlético-MG e fez parte do vice-campeonato da Libertadores. Em seis partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Foi titular na final, quando o Galo perdeu para o Botafogo por 3x1. Neste ano, Deyverson disputou dez jogos e anotou dois tentos.