Fortaleza lança projeto bilíngue para atletas e funcionários da base

O Fortaleza lançou o projeto "Laion Bilíngue", com foco na formação integral de atletas e colaboradores da base. Os inscritos podem frequentar, de maneira gratuita, três aulas de inglês por semana. As lições são realizadas no auditório do CT Ribamar Bezerra, localizado na capital cearense.

O projeto é liderado por Irlando Gomes, diretor das categorias de base, e Erisson Matias, gerente das categorias de base. A iniciativa recebeu apoio de Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor, juntamente com Rolim Machado, presidente do clube.

— É importante para o clube investir nos profissionais que estão aqui dentro, seja nos atletas, visando o mercado, ou naqueles que trabalham nos bastidores. Com as conquistas na Holanda e na Itália, o Fortaleza vem crescendo no cenário internacional, o que atrai muitos clubes a estudarem no nosso modelo de trabalho e forma de jogar. Para aumentarmos ainda mais nossas relações investimos neste projeto, pois enxergamos a língua inglesa é um facilitador - disse Irlando.

Recentemente, o time sub-13 do Fortaleza foi campeão de um torneio na Itália. O time superou o Real Madrid na final (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

— Essa iniciativa reflete nossa visão de futuro e nosso compromisso em preparar nossos profissionais para os desafios globais, fortalecendo assim nossa posição no mercado - finalizou Erisson.

A iniciativa foi viabilizada a partir de uma parceria técnico-científica com o Instituto CENTEC (Centro de Ensino Tecnológico). Atualmente, mais de 70 colaboradores participam das aulas.

