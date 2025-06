Ex-Fortaleza acerta com rival de brasileiro na Copa Sul-Americana

O meio-campista Pol Fernández, que deixou o Fortaleza em junho após rescisão de contrato, foi oficializado como o novo reforço do Godoy Cruz-ARG. A equipe argentina enfrentará o Atlético-MG nos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem passar terá pela frente o Atlético Bucaramanga-COL nas oitavas.

O anúncio do Godoy Cruz aconteceu no último sábado (28). A publicação não revelou a validade do contrato com o meio-campista, que já atuou pelo time entre 2015 e 2018. Conforme a imprensa argentina, Pol Fernández deve se juntar ao elenco nos treinos entre segunda e terça-feira.

A rescisão do atleta com o Fortaleza foi oficializada no dia 9 de junho. Pouco antes, o argentino de 33 anos já tinha ficado de fora dos relacionados em partidas importantes do Tricolor. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, disse à época que "infelizmente as coisas não aconteceram como se desejava".

Pol Fernández em partida do Fortaleza. O clube rescindiu o contrato com o atleta em junho (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Anunciado pelo Tricolor em janeiro de 2025, Pol Fernández tinha vínculo até 31 de dezembro de 2026. Sua contratação esteve rodeada de expectativas, considerando a experiência do argentino em clubes do futebol sul-americano, como Boca Juniors-ARG e Racing-ARG.

Com um rendimento abaixo do esperado, o atleta recebeu críticas por parte da torcida e, em determinados momentos, chegou a ser vaiado. Foram 25 jogos e três assistências com a camisa do Leão.

