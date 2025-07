Fortaleza busca acesso em decisão no Brasileiro Feminino A2

O time feminino do Fortaleza entra em campo neste domingo (6), diante do Minas Brasília, valendo pelas quartas de final do Brasileiro Feminino A2. A equipe tricolor precisa de um empate para garantir o acesso à Primeira Divisão. A partida terá início às 15h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

O empate é o suficiente porque, na ida, as Leoas venceram por 2 a 1. As adversárias saíram na frente com Monse, mas Jhow empatou e Akhemi, nos acréscimos, decretou a virada. Jhow, com sete gols, é a artilheira do time cearense na atual temporada.

A expectativa é de um bom público no Presidente Vargas. O embate terá ingresso solidário, com um quilo de alimento possibilitando a entrada nos setores amarelo e laranja. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, convidou a torcida para a decisão.

Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

— Venha no domingo para viver esse momento tricolor. Muita confraternização, harmonia. Aquela alegria que a gente tem que voltar a ter, de estar junto, de se abraçar. Às 15h começa o jogo, em que a gente vai trabalhar muito para buscar o acesso à Série A com as nossas Leoas, que fizeram grande primeiro jogo. Mas temos uma batalha dificílima, no domingo, para quem sabe concretizar esse sonho - relatou em publicação nas redes sociais.

Técnico projeta decisão

Erandir, técnico do Fortaleza, conversou de maneira exclusiva com o Lance! para falar do jogo. O profissional atuou no Tricolor antes de se tornar treinador.

— Eu fui criado nas categorias de base do Fortaleza e estou tendo a oportunidade de ser treinador do feminino, então representa muita coisa. Para o clube, seria a primeira vez que podemos chegar à primeira divisão - contou.

