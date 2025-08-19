‘Passou a equipe que quis mais’, diz Renato Paiva sobre revés do Fortaleza

O Fortaleza foi superado pelo Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 nesta terça-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. Assim, o Tricolor foi eliminado da competição. O técnico Renato Paiva falou a respeito do resultado e dos próximos passos na temporada.

— As sensações são muito ruins. Creio que é claro que a primeira partida foi equilibrada. Hoje passou a equipe que quis mais. Não em vontade, mas em cumprir o plano do jogo. Em concentração. Foi a equipe mais focada, mais concentrada, ganharam mais duelos. Não posso dizer que meus jogadores não tiveram vontade, porque não é verdade. Mas em concentração no que preparamos para o jogo, quase nada. Tentamos reagir, mas fomos uma equipe quase inexistente - afirmou.

— É aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam. Perceber o que fizemos aqui, o que não deveríamos ter feito e tirar como correções. Temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. De fato, competindo assim, vai ser bem difícil - relatou o português.

Partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Fortaleza foi eliminado com dois gols no 1º tempo: Carrizo e Galván marcaram. Apesar das tentativas na etapa final, o Tricolor não conseguiu balançar as redes.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da eliminação contra os argentinos, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (24). A equipe receberá o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Tricolor é o atual 19º colocado na tabela da competição nacional, com 15 pontos. Assim, evitar um rebaixamento será o grande objetivo do time na reta final desta temporada.