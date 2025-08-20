Eliminado, Fortaleza retoma briga contra rebaixamento na Série A

Chegou ao fim a trajetória do Fortaleza nesta Copa Libertadores. O time foi superado pelo Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19) e, com o 0 a 0 na ida, foi eliminado do torneio. Assim, o foco segue sendo a luta contra o rebaixamento na Série A.

O time cearense também já caiu na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o que faz do Brasileirão o único torneio restante em 2025. O Tricolor é o atual 19º colocado na tabela, com 15 pontos conquistados. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos e um jogo a menos em comparação.

O objetivo de permanecer na Série A oferece grandes dificuldades. O Fortaleza venceu apenas três jogos até o momento e soma atuações apagadas. São quatro rodadas sem vencer, incluindo derrotas em casa e fora.

Uma considerável "virada de chave" é crucial neste returno. O time de Renato Paiva vem apresentando, por exemplo, falta de pontaria e linhas espaçadas. Movimentações estão acontecendo no mercado, mas os reforços precisam ser pontuais para que possam contribuir. O clube já viveu situação parecida no Brasileirão de 2022, quando ocupou a última posição e conseguiu reagir.

Renato Paiva cita responsabilidade de permanecer

O treinador Renato Paiva analisou a eliminação do Fortaleza e falou a respeito da briga pela permanência na Série A.

— É aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam. Perceber o que fizemos aqui, o que não deveríamos ter feito e tirar como correções. Temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. De fato, competindo assim, vai ser bem difícil - relatou o português.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da eliminação contra os argentinos, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (24). A equipe receberá o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).