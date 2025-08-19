Deyverson vira assunto após eliminação do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza perdeu para o Vélez por 2 a 0, nesta terça-feira (19), na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe do técnico Renato Paiva deu adeus a competição continental. Durante a eliminação, o atacante Deyverson foi alvo de críticas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 18 teve uma partida bem abaixo. Além de não conseguir ter boas chances de gols, o atacante ainda foi antagonista no lance que originou o segundo gol do Vélez na partida. O cronômetro marcava 28 minutos do primeiro tempo, quando Deyverson errou um passe na saída de bola que deu a oportunidade de Tomás Galván marcar.

A jogada viralizou nas redes sociais. O lance gerou críticas por parte de torcedores do Fortaleza. Por outro lado, rivais também debocharam do atancante. Alguns, inclusive, lembraram que o jogador havia declarado estar confiante com a chegada do Leão a final da Libertadores.

continua após a publicidade

- Tenho certeza que esse clube merece viver coisas, que já viveu, mas merece mais, como um final da Libertadores. Se estamos na competição é porque podemos ir longe. Não tem essa coisa de que na nossa chave tem o Flamengo... Creio que vamos chegar a final. Tenho muita certeza disso - disse o jogador, antes da partida contra o Vélez.

Fortaleza eliminado

A queda do Leão nas oitavas de final da Libertadores começou a ser desenhada no jogo de ida, quando a equipe de Renato Paiva teve um empate sem gols contra o Vélez, dentro de casa. Na argentina, o adversário conseguiu se impor em campo ao lado da própria torcida e dominou o confronto.

continua após a publicidade

O primeiro gol saiu logo no início da partida. Aos sete minutos do primeiro tempo, Maher Carizzo balançou as redes. Posteriomente, foi a vez de Tomás Galván marcar, após a falha na saída de bola protagonizada por Deyverson.

Com a vitória por 2 a 0, no Vélez avançou para as quartas de final da Libertadores, e agora, espera o resultado do confronto entre Racing e Peñarol. Já o Fortaleza volta as atenções aos compromissos nacionais. A equipe busca se livrar da zona de rebaixamento do Brasileirão, onde ocupa a 19ª colocação.