Fortaleza e Atlético-GO negociam troca de jogadores; entenda

O Fortaleza está acertando a permanência do zagueiro Lucas Gazal, que tinha sido emprestado pelo Atlético-GO até o fim de 2025. Em contrapartida, o Tricolor mandará para os goianos o atacante Allanzinho. Os times se enfrentarão na próxima Série B, a qual terá início em março

Gazal foi anunciado pelo Leão no fim do último mês de agosto, tendo uma opção de compra em seu contrato. Foram sete jogos e uma assistência no time cearense, que acabou sendo rebaixado após o fim do Campeonato Brasileiro.

O atacante Allanzinho será emprestado aos goianos, como apurou o Lance!. O atleta teve pouco espaço no Fortaleza em 2025, com 12 jogos e duas assistências.

Allanzinho (esquerda) e Deyverson (direita) em apresentação no Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

As outras opções na zaga do Fortaleza são Brítez, Marcelo Benevenuto, Cristovam e Kuscevic. Este último tende a deixar o clube em 2026.

Qual o plano na estreia do Fortaleza?

A estreia do Fortaleza neste Campeonato Cearense acontecerá no domingo (11), contra o Ferroviário, às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O técnico Thiago Carpini ainda não deu pistas sobre a escalação.

Atualmente, alguns dos principais atletas da base tricolor estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante Bruninho, que já tem passagem no profissional, é um desses nomes.

Já o jovem zagueiro Cristovam foi integrado aos treinos. Em relação a jogadores que estavam emprestados, o zagueiro Cardona e o volante Kauan Rodrigues foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID).

Dessa forma, mesmo com eventuais testes, é provável que Carpini utilize titulares na partida contra o Ferroviário. A Série B, principal competição do calendário tricolor, começará somente em março.