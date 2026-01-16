Atacante marca pela primeira vez com o Fortaleza em goleada

O atacante Kayke, que está emprestado ao Fortaleza pelo Botafogo, marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor. O clube venceu o Quixadá por 4 a 0 na última quinta-feira (15), valendo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

Kayke entrou no 2º tempo, substituindo o centroavante Adam Bareiro. Após cruzamento de Maílton pela direita, o jovem de 19 anos cabeceou para o fundo das redes.

O Leão já tinha marcado duas vezes antes desse gol: Samuel fez contra e Pochettino anotou o segundo. Posteriormente, o próprio meia argentino fechou a conta no 4 a 0. Esse foi o primeiro triunfo do Fortaleza em 2026.

Emprestado pelo Botafogo até 30 de junho de 2026, Kayke chegou como um pedido do técnico Renato Paiva. No entanto, o português foi demitido dias depois. Martín Palermo assumiu e teve bom desempenho, mas não conseguiu evitar o rebaixamento.

O atleta fez três gols em 11 partidas no profissional do Botafogo. Já no Leão, esse foi o seu primeiro tento em três jogos.

Fortaleza contrata volante por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.