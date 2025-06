Fortaleza oficializa rescisão de contrato com Pol Fernández

O Fortaleza oficializou a rescisão de contrato com o meio-campista argentino Pol Fernández. O comunicado aconteceu na noite desta segunda-feira (9), com um pronunciamento de Marcelo Paz, CEO da SAF do clube.

— Tivemos uma conversa muito honrosa, verdadeira, olho no olho. Em que se entendeu que não tinha mais o porquê da continuidade do contrato. O atleta foi muito respeitoso com o Fortaleza e com a instituição. Teve uma postura rara de abrir mão de um ano e seis meses de contrato para terminarmos esse vínculo. Terminou o vínculo aqui, com os dias trabalhos, o respeito, a gratidão de parte a parte. E desejando muito sucesso para o Pol na sequência da carreira dele - contou o CEO.

— É um grande atleta que veio para o Fortaleza, veio com seus objetivos. Infelizmente as coisas não aconteceram como se desejava. De parte a parte a gente reconhece isso, se encerra um vínculo. E a gente, agora, deseja muita boa sorte na sequência dele. Seguimos aqui no Fortaleza, no nosso dia a dia, sempre buscando evoluir e buscando, acima de tudo, voltar às vitórias e aos momentos de alegria que o torcedor espera - finalizou Marcelo Paz.

Pol Fernández em partida do Fortaleza (Foto: reprodução/Instagram)

Anunciado pelo Tricolor em janeiro de 2025, Pol Fernández tinha vínculo até 31 de dezembro de 2026. Com um rendimento abaixo do esperado, o atleta recebeu críticas por parte da torcida e, em determinados momentos, chegou a ser vaiado. Foram 25 jogos e três assistências com a camisa do Leão.

Agenda do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (12), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.