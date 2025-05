O Racing garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Colo-Colo por 4 a 0 nesta quarta-feira (14), no estádio El Cilindro, pelo grupo E da Libertadores, que conta ainda com Fortaleza e Bucaramanga. Os gols da partida foram de Ádrian Martínez, duas vezes, Santiago Solari e Ádrian Balboa.

Com o resultado, La Academia passa a somar dez pontos na classificação, enquanto os chilenos têm apenas dois e estão eliminados. Na última rodada, os argentinos recebem o Leão do Pici, que tem oito pontos, na Argentina, enquanto o Colo-Colo encara o Bucaramanga, que soma seis pontos, também em casa.

O que o Fortaleza precisa fazer para se classificar

Com o resultado em Avellaneda, o Fortaleza faz as contas pela classificação às oitavas de final da Libertadores. Com apenas uma rodada por jogar, o primeiro cenário para o Laion conquistar a vaga é simples na teoria, mas complicada na prática: basta vencer o Racing na Argentina para não só avançar, mas ficar em primeiro luga da chave.

Em caso de empate no Cilindro, a classificação em segundo lugar é provável, mas não matematicamente garantida. Nesta situação, o Fortaleza iria a nove pontos, e o Bucaramanga poderia igualar a pontuação da equipe brasileira caso vença o lanterna Colo-Colo fora de casa. Contudo, os colombianos precisariam tirar diferença de sete gols no saldo em apenas uma partida. Ou seja: o empate praticamente garante o Laion nas oitavas.

O último cenário é de derrota para o Leão do Pici diante do Racing. Neste caso, o Tricolor precisaria torcer para o Bucaramanga não vencer em Santiago para conseguir a vaga no mata-mata como segundo colocado do grupo E.

