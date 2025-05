Daronco apitará jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) definiu que Anderson Daronco (RS) será o árbitro responsável por apitar o confronto entre Vasco e Fortaleza, pela nona rodada da Série A. O jogo em São Januário acontecerá no sábado (17), às 18h30 (de Brasília).

Daronco terá como assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS), com Bruno Pereira Vasconcelos (BA) como quarto árbitro. O árbitro de vídeo será comandado por Marcio Henrique de Gois (SP), tendo auxílio de Herman Brumel Vani (SP) e Braulio da Silva Machado (SC).

Brasileirão: momentos de Vasco e Fortaleza

Ocupando a 17ª posição na tabela da Série A, com sete pontos, o Vasco busca uma vitória em casa para tentar deixar a zona de rebaixamento. O clube vem de três derrotas consecutivas no torneio e, em todas as competições, são nove jogos sem triunfos. O último resultado positivo aconteceu diante do Sport (3 a 1), no dia 12 de abril.

Partida entre Fortaleza e Vasco, na Arena Castelão, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O Fortaleza tenta manter a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de golear o Juventude por 5 a 0, a equipe subiu para dez pontos e agora está em 11º lugar. São sete jogos de invencibilidade por todas as competições, mas cinco dos compromissos no recorte terminaram empatados.

Veja a arbitragem completa de Vasco x Fortaleza:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assessor: Marcelo Rogério (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR 2: Bráulio da Silva Machado (SC)

Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia (RJ)