Fortaleza perde chances e adia classificação na Libertadores

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga-COL, na noite desta terça-feira (13), pela Copa Libertadores. A partida aconteceu na Arena Castelão. Apesar das oportunidades criadas, a equipe cearense não balançou as redes e desperdiçou a chance de classificar-se antecipadamente para o mata-mata.

As tentativas começaram ainda no 1º tempo, em dois lances com Breno Lopes. De início, o atacante recebeu pela esquerda e bateu para fora. Depois, após drible de corpo, o jogador invadiu a área e chutou por cima da meta.

Precisando de uma vitória simples para avançar às oitavas, o Tricolor aumentou a pressão na etapa final em busca do gol. Em cruzamento de Marinho na direita, Breno Lopes apareceu sozinho entre os defensores e cabeceou na trave.

Pochettino aproveitou bola sobrada e finalizou para a defesa de Quintana. Na sequência, Lucero teve chance na área em sobra e errou o alvo. Nos instantes finais, Pikachu pegou de primeira e chutou para fora.

Partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Foram 15 finalizações do Tricolor, sendo duas no alvo. A equipe teve 64% de posse de bola e a expectativa de gols (xG) foi de 1,67 ao todo. Os números são do aplicativo Sofascore.

Assim, o Leão dependerá de outros resultados na chave para saber do que precisará na rodada final. O último adversário na fase de grupos será o Racing-ARG, fora de casa.

Agenda do Fortaleza após a Libertadores

Depois da igualdade pela Libertadores, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube visitará o Vasco no próximo sábado (17), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada.

