Com recordes e títulos, Vojvoda completa 4 anos de Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda atingirá a marca de 300 partidas pelo Fortaleza nesta terça-feira, diante do Colo-Colo-CHI, pela Libertadores. Com um dos mais importantes trabalhos na história do futebol nordestino, o argentino completou quatro anos de Fortaleza no último domingo (4). Aos 50 anos, Vojvoda acumula títulos, marcas e uma passagem de destaque no Tricolor.

O Lance! relembra todas as temporadas do comandante na equipe, descrevendo momentos importantes e ilustrando o vínculo construído entre time e técnico.

2021: chegada de Vojvoda, novo esquema e G4

O Fortaleza iniciou a temporada 2021 sob o comando de Enderson Moreira, que caiu após eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste. No dia 4 de maio de 2021, Vojvoda foi anunciado com vínculo até o fim do ano, tendo opção de renovação por mais uma temporada. De início, o argentino morava centro de excelência Alcides Santos, o CT do Fortaleza.

— Logo no começo, a gente ficou um pouco tenso porque a gente não conhecia muito a língua dele, o espanhol, mas no decorrer dos dias a gente foi vendo o ser humano que ele é, no dia a dia e se tornou muito fácil a gente trabalhar com ele, muito agradável e gratificante - contou ao Lance! Ednaldo Almeida, chefe de jardinagem do Fortaleza, que está no clube desde 2001.

Ainda em maio, o Leão superou o Ceará na final do Campeonato Cearense. Vojvoda conquistou o primeiro título de sua carreira e consagrou-se como o primeiro comandante estrangeiro a ser campeão no Fortaleza. No Brasileirão, ganhou mais destaque: o quarto lugar, com 58 pontos, rendeu uma histórica vaga direta na Copa Libertadores.

Naquele ano de G4 e de semifinal na Copa do Brasil, o time adotou um esquema com três zagueiros e viu a reinvenção de atletas como um trunfo. O contrato de Vojvoda foi renovado em dezembro, por mais um ano.

Juan Pablo Vojvoda foi campeão cearense em 2021 (Foto: divulgação/Fortaleza)

2022: Libertadores, Z4 e recuperação

2022 trouxe momentos muito distintos para o Fortaleza, que venceu o Estadual e a Copa do Nordeste. Em sua primeira Libertadores, o Tricolor foi às oitavas e caiu diante do Estudiantes-ARG. A instabilidade aconteceu pelo Brasileirão: o clube emendou dias na lanterna e só deixou a zona de rebaixamento na 22ª rodada.

A equipe não retornou mais à zona e encerrou a competição em oitavo lugar, com recuperação histórica e vaga preliminar na Libertadores. Até que saísse do Z4, Vojvoda foi pressionado. Marcelo Paz, presidente na época, buscava soluções e chegou a cogitar uma troca no comando.

— Claro que eu pensei em trocar. Pensar é permitido. Mas é quando você para e pensa. Eu vou trocar por quê? Só para dar uma satisfação? Quem vai vir? Vai fazer melhor do que ele? Quem vai vir conhece esse grupo? Porque não é demitir. É resolver o problema. E resolver o problema é o time voltar a ganhar e sair daquela zona incômoda. E quando a gente pensava um pouquinho, a pessoa mais pronta pra resolver o problema era ele mesmo. Não era mais ninguém. A decisão se provou acertada - disse Paz ao Lance!, com exclusividade.

— Os funcionários do clube, principalmente os que têm mais tempo, eles têm uma sensibilidade muito grande. E a gente olhava no olho deles e eles diziam 'não tira ele, deixa ele aqui'. E alguns verbalizavam isso. Os funcionários são um termômetro. As pessoas que estão no clube há muito tempo, 15, 20, 30 anos, elas têm uma sensibilidade do vestiário, do ambiente, né? Eu não estou nem dizendo uma sensibilidade técnica. De 'ah, se o time está jogando bem, está jogando mal, tem que botar fulano ou sicrano'. Mas a sensibilidade de ambiente. E a gente sentia no olho - completou.

O time cearense foi o primeiro na Série A dos pontos corridos a terminar o 1º turno na lanterna e conseguir escapar do rebaixamento. Foram 15 pontos na metade inicial e 40 no 2º turno - terceira melhor campanha daquela edição. Em novembro, Vojvoda renovou seu contrato até o fim de 2024.

Vojvoda, treinador do Fortaleza, em 2022 (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

2023: final da Copa Sul-Americana

Tricampeão cearense em 2023, o Fortaleza caiu na terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Assim, foi para a Sul-Americana e avançou em primeiro lugar no grupo H, com 15 pontos.

Vojvoda e seus comandados eliminaram Libertad-PAR, América-MG e Corinthians no caminho à decisão. Dessa forma, o Fortaleza tornou-se o segundo time nordestino a alcançar uma final de torneio sul-americano.

Apesar do feito, o Tricolor empatou em 1 a 1 com a LDU-EQU e foi derrotado nos pênaltis - primeira final perdida por Vojvoda no comando do clube. "Eu escolhi os batedores. São coisas que temos no esporte", disse, após o revés no Uruguai, assumindo a responsabilidade.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ficou em décimo lugar (54 pontos) e obteve nova classificação para a Sul-Americana.

Vojvoda, treinador do Fortaleza, durante a temporada 2023 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

2024: recorde nordestino no Brasileirão

Apesar do vice no Estadual de 2024, o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste, sendo o segundo título de Vojvoda na competição. Pela Sul-Americana, mesmo com o desejo de disputar uma nova final, a equipe caiu para o Corinthians nas quartas.

Foi novamente no Campeonato Brasileiro que o Fortaleza de Vojvoda alcançou uma marca histórica. O Leão chegou a ocupar a liderança na 24ª rodada e manteve chances de título na reta final, mas caiu de rendimento.

O quarto lugar, com 68 pontos, rendeu vaga direta na Libertadores e passou a ser o recorde de pontuação de um clube nordestino na Série A por pontos corridos.

— É um cara espetacular, um profissional muito dedicado. Estuda muito os adversários, todo jogo é uma estratégia diferente da outra. Aqui todo mundo gosta dele, é um cara muito correto, muito íntegro - relatou sobre Vojvoda, com exclusividade ao Lance!, o goleiro João Ricardo. O atleta atuou em 70 dos 73 jogos do clube naquele ano, sendo o líder do futebol brasileiro no quesito.

— Feliz pela confiança [do treinador], pelo desempenho, por ele estar sempre acreditando. Por estarem sempre me cobrando também, para a cada dia estar evoluindo - completou o arqueiro.

Em fevereiro, o contrato de Vojvoda foi novamente renovado, com validade até o fim de 2025. Em maio, o argentino passou Moésio Gomes e tornou-se o técnico com mais jogos oficiais na história do Fortaleza: 233.

Vojvoda, técnico do Fortaleza, na temporada 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

2025: um ano em aberto

Na temporada atual, a única competição disputada pelo Tricolor que já se encerrou foi o Cearense (vice-campeão). O clube está classificado para o mata-mata da Copa do Nordeste, tem chances de vaga nas oitavas da Libertadores e briga por um lugar nas oitavas da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza tem sete pontos em sete rodadas e está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Apesar do momento e do retrospecto recente, Vojvoda segue com total confiança da diretoria.

Marcas e números de Vojvoda no Fortaleza

Além de ser o primeiro treinador estrangeiro a ganhar um título pelo Fortaleza, Vojvoda é o segundo técnico de fora do Brasil com mais vitórias na Série A por pontos corridos e tem o terceiro trabalho mais longevo do futebol brasileiro atual.

Vojvoda em treino do Fortaleza em 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Mais do que estatísticas em campo, Vojvoda já recusou investidas de times brasileiros e até da seleção do Chile. São quatro anos de um trabalho ininterrupto, histórico e que elevou o patamar do Tricolor.

— A gente vai tendo uma aproximação maior e melhor, a gente vai vendo como ele é. O professor é um ser humano fora de série, por mim ele passaria o resto da vida dele com a gente e a gente não teria estresse nenhum com ele, ele é muito gente boa - finalizou Ednaldo.

Confira abaixo os números de sua passagem:

Jogos: 299

Vitórias: 143

Empates: 75

Derrotas: 81

Aproveitamento: 56,18%

Títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024)