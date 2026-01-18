VÍDEO: Bortoleto usará capacete inspirado em Ayrton Senna na F1 2026
Design do equipamento foi revelado neste domingo (18)
Neste domingo (18), Gabriel Bortoleto revelou, pelas redes sociais, o capacete que usará na temporada 2026 da Fórmula 1. O brasileiro está na elite do automobilismo mundial pelo segundo ano e representará a Audi, que recentemente oficializou a compra da Sauber.
O design do capacete de Bortoleto é inspirado na lenda Ayrton Senna, com faixas horizontais em verde, amarelo, azul e branco, representando também as cores da bandeira do Brasil. Na parte de trás, há a tradicional logo e a assinatura do piloto, além da palavra "Family" (Família, em português) e o desenho de um terço. Já na frente e nas laterais, há os patrocinadores da Audi.
Audi revelará o carro para F1 2026
O evento de lançamento do carro da Audi para a temporada 2026 da Fórmula acontecerá na próxima terça-feira (20), em Berlim, na Alemanha. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg seguem como os pilotos principais da escuderia, antiga Sauber.
Recentemente, a equipe confirmou uma parceria estratégica plurianual com a Gillette, que se torna parceira oficial da equipe antes da sua estreia na Fórmula 1. O acordo inclui as marcas Braun e Gillette Venus, do portfólio da Procter & Gamble. A multinacional é baseada nos Estados Unidos e focada em diferentes produtos de cuidados pessoais, higiene e limpeza. A presença das marcas está prevista já para o lançamento oficial da equipe.
