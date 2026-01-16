A saída de Riccardo Adami da garagem de Lewis Hamilton não é uma supresa para os fãs de Fórmula 1. Após um ano marcado por desentendimentos com o heptacampeão mundial, o engenheiro assumirá outro papel na Ferrari para a temporada 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Sua ampla experiência à beira da pista e seu conhecimento em Fórmula 1 contribuem para o desenvolvimento de futuros talentos e para o fortalecimento da cultura de desempenho em todo o programa — escreveu a escuderia, em nota.

Adami ficará, então, responsável por gerenciar a academia de pilotos da Ferrari e do departamento de testes. Enquanto isso, ainda não se sabe quem será o engenheiro de Hamilton para a F1 2025. A Ferrari afirmou que o novo nome será anunciado no momento "certo".

continua após a publicidade

➡️ FIA divulga lista de nomes e números da F1 2026; confira

Ano marcado por problemas entre engenheiro e piloto

Ao longo da F1 2025, Hamilton e Adami passaram por desentendimentos e tiveram conversas ríspidas. Logo no GP que abriu o ano, na Austrália, o piloto reclamou que Adami estava dando instruções demais. Em Miami, Hamilton se irritou novamente, questionando uma estratégia do engenheiro de deixar Carlos Sainz ultrapassá-lo.

Outras conversas indelicadas ocorreram no decorrer da temporada 2025 e, tendo isso em vista, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que "está avaliando todas as opções" sobre uma possível troca de engenheiro. A declaração foi feita ao jornal italiano "Corrierre Della Sera".

continua após a publicidade

A Ferrari se preocupava também com o novo regulamento de 2026, que exige ainda mais uma comunicação eficiente entre pilotos e engenheiros. O feedback dos carros feito pelos pilotos em conjunto com o engenheiro será mais exigido, a fim de alcançar um bom desempenho segundo às novas regras.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial