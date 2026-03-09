Max Verstappen é sincero sobre novas regras da F1: 'Tudo tem limite'

O novo regulamento da FIA, com estreia na temporada 2026 da Fórmula 1, segue dando o que falar. Após o primeiro GP do ano, disputado neste fim de semana na Austrália, pilotos como Esteban Ocon, Verstappen e Leclerc reclamaram dos novos carros. O holandês da Red Bull foi ainda mais franco e afirmou que "espera que haja alguma ação" por parte da entidade.

Em Melbourne, Verstappen fez uma ótima corrida, após largar na 20ª posição e terminar no sexto lugar. Mesmo assim, passou dificuldades, tendo esgotado sua bateria ainda na volta de aquecimento. Para ele, as críticas coletivas farão a FIA escutar os pilotos, mas os ajustes necessários não são simples.

— Eu amo correr, mas tem um limite para tudo. Sei que eles estão, bem, acho que estão dispostos a ouvir, a FIA e a F1, mas espero que haja alguma ação porque não sou só eu dizendo isso. Muita gente pensa igual.

O tetracampeão já ameaçou se aposentar ao fim de seu contrato, em 2028, caso não se adapte às novas regras. Quando questionado sobre isso, afirmou:

— Amo correr e quero que seja melhor do que isso. Vamos ver o que podemos fazer. Espero que, até durante este ano, possamos encontrar algumas soluções diferentes para que fique mais agradável para todos.

Max Verstappen pilota durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 no circuito de Albert Park. (Foto: Martin Keep/AFP)

As falas de Verstappen vêm após ele ter expressado, na última quinta-feira (5), que o tempo para realizar mudanças já passou, devido ao alto tempo e dinheiro investido na formulação do novo regulamento.

