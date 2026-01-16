Verstappen vê maior distância entre as equipes com novo regulamento da F1
Tetracampeão participou do evento de lançamento dos carros da Red Bull
O tetracampeão da Fórmula 1 (F1) Max Verstappen falou sobre suas expectativas para a temporada 2026, que vem cheia de novidades. O piloto conversou com a imprensa durante o evento de lançamento dos carros da Red Bull e da Racing Bulls, na última quinta-feira (15), em Detroit, Estados Unidos. Para o holandês, a mudança nas regras terá grande impacto na disputa entre as equipes ao longo do ano.
— Com certeza as distâncias entre as equipes serão maiores no início. É sempre assim quando você tem um regulamento novo. Vai ter um ou dois times que vão se sair muito melhor e depois os times vão se aproximar. As regras novas parecem super complicadas, e por isso não vai ser fácil para ninguém - avaliou.
Verstappen revelou que tem aproveitado para descansar o máximo possível antes do início dos testes, previstos para o final de janeiro, em Barcelona. O holandês esteve em Angra dos Reis com a família no final do ano, quando viralizou nas redes se arriscando no vôlei de praia. O piloto disse que prefere tirar as primeiras conclusões sobre o carro e as mudanças a partir do momento que estiver na pista.
— Ainda é tão cedo, tem tanta coisa para acontecer o carro ir para a pista. Eu estou focado em treinar em casa e ter certeza de que estarei o mais bem preparado possível para sentar no carro. No momento, acho que o importante é saber que a partir do momento em que você sentar no carro você possa entender quão confiável ele é e fazer o máximo de voltas possível. Os pneus também mudaram, a gente vai precisar entender este fator também. O mais difícil acho que será entender como como vai funcionar tudo junto e sentir o carro - disse.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
