Verstappen vê maior distância entre as equipes com novo regulamento da F1

O tetracampeão da Fórmula 1 (F1) Max Verstappen falou sobre suas expectativas para a temporada 2026, que vem cheia de novidades. O piloto conversou com a imprensa durante o evento de lançamento dos carros da Red Bull e da Racing Bulls, na última quinta-feira (15), em Detroit, Estados Unidos. Para o holandês, a mudança nas regras terá grande impacto na disputa entre as equipes ao longo do ano.

— Com certeza as distâncias entre as equipes serão maiores no início. É sempre assim quando você tem um regulamento novo. Vai ter um ou dois times que vão se sair muito melhor e depois os times vão se aproximar. As regras novas parecem super complicadas, e por isso não vai ser fácil para ninguém - avaliou.

Verstappen revelou que tem aproveitado para descansar o máximo possível antes do início dos testes, previstos para o final de janeiro, em Barcelona. O holandês esteve em Angra dos Reis com a família no final do ano, quando viralizou nas redes se arriscando no vôlei de praia. O piloto disse que prefere tirar as primeiras conclusões sobre o carro e as mudanças a partir do momento que estiver na pista.

— Ainda é tão cedo, tem tanta coisa para acontecer o carro ir para a pista. Eu estou focado em treinar em casa e ter certeza de que estarei o mais bem preparado possível para sentar no carro. No momento, acho que o importante é saber que a partir do momento em que você sentar no carro você possa entender quão confiável ele é e fazer o máximo de voltas possível. Os pneus também mudaram, a gente vai precisar entender este fator também. O mais difícil acho que será entender como como vai funcionar tudo junto e sentir o carro - disse.

Red Bull Racing apresentou a identidade do RB22 (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

