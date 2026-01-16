menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen vê maior distância entre as equipes com novo regulamento da F1

Tetracampeão participou do evento de lançamento dos carros da Red Bull

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 16/01/2026
12:35
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull
imagem cameraVerstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tetracampeão da Fórmula 1 (F1) Max Verstappen falou sobre suas expectativas para a temporada 2026, que vem cheia de novidades. O piloto conversou com a imprensa durante o evento de lançamento dos carros da Red Bull e da Racing Bulls, na última quinta-feira (15), em Detroit, Estados Unidos. Para o holandês, a mudança nas regras terá grande impacto na disputa entre as equipes ao longo do ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Verstappen exalta 'relação especialmente boa' com Bortoleto e minimiza amizades na F1

➡️Red Bull lança o RB22 com nova dupla e parceria Ford para a F1; veja

— Com certeza as distâncias entre as equipes serão maiores no início. É sempre assim quando você tem um regulamento novo. Vai ter um ou dois times que vão se sair muito melhor e depois os times vão se aproximar. As regras novas parecem super complicadas, e por isso não vai ser fácil para ninguém - avaliou.

Verstappen revelou que tem aproveitado para descansar o máximo possível antes do início dos testes, previstos para o final de janeiro, em Barcelona. O holandês esteve em Angra dos Reis com a família no final do ano, quando viralizou nas redes se arriscando no vôlei de praia. O piloto disse que prefere tirar as primeiras conclusões sobre o carro e as mudanças a partir do momento que estiver na pista.

continua após a publicidade

— Ainda é tão cedo, tem tanta coisa para acontecer o carro ir para a pista. Eu estou focado em treinar em casa e ter certeza de que estarei o mais bem preparado possível para sentar no carro. No momento, acho que o importante é saber que a partir do momento em que você sentar no carro você possa entender quão confiável ele é e fazer o máximo de voltas possível. Os pneus também mudaram, a gente vai precisar entender este fator também. O mais difícil acho que será entender como como vai funcionar tudo junto e sentir o carro - disse.

Red Bull Racing apresentou a identidade do RB22
Red Bull Racing apresentou a identidade do RB22 (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias