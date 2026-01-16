Audi anuncia mais um patrocinador para a equipe de Fórmula 1

A Audi Revolut F1 Team confirmou uma parceria estratégica plurianual com a Gillette, que se torna parceira oficial da equipe antes da sua estreia na Fórmula 1. O acordo inclui as marcas Braun e Gillette Venus, do portfólio da Procter & Gamble. A multinacional é baseada nos Estados Unidos e focada em diferentes produtos de cuidados pessoais, higiene e limpeza.

A parceria será visível no carro e em ativos da equipe. Também estão previstas iniciativas de ativação, produtos personalizados e atividades de varejo ao longo do calendário mundial da Fórmula 1. A presença das marcas está prevista já para o lançamento oficial da equipe, marcado para 20 de janeiro, em Berlim, na Alemanha.

- Gillette é uma das marcas mais icônicas na história do marketing esportivo, com uma herança construída a partir de conexões autênticas com fãs em todo o mundo. Trazê-la, juntamente com Braun e Venus, para o mundo da Fórmula 1 é uma declaração forte e um encaixe natural ao lado dos parceiros globais já apoiando nossa equipe - destacou Stefano Battiston, diretor comercial da equipe Audi. E completou:

- A expertise deles em engajar grandes audiências de consumidores torna esta uma colaboração verdadeiramente poderosa, autêntica e estratégica.

Gary Coombe, CEO da Gillette, foi outro a celebrar a nova parceria.

- Esta parceria oferece uma plataforma poderosa para mostrar a qualidade e performance superiores de nossas marcas a fãs ao redor do mundo. Juntos, criaremos ativações de mídia e varejo impactantes, engajando consumidores de maneiras inovadoras dentro e fora das pistas - completou.

Às vésperas do início da temporada de Fórmula 1, a Audi tem feito anúncios de novos patrocinadores constantemente. Nos últimos dias, as revelações foram rotineiras.